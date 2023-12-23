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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 363364365366

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ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 22:52

Re: ПриватБанк

  Rack написав:Платіж треба зробити на власну карту іншого банку одноразово від 5000 до 29999грн.


Я теж пристав на таку пропозицію банку.
Чат сказав від 5000 до ..... верхньої межі кредитного ліміту.
Якщо ліміт 100к то це 100к.
Все добре, але очково .... через місяць халепа якась ( як у КС ) ,
то нічого не заробиш, а тільки проробиш.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 05:11

nekefer

с универсалки ведь тоже 1%
NDV
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 08:59

  NDV написав:nekefer

с универсалки ведь тоже 1%

Тарифи за Картками для виплат в національній валюті
Картка для виплат
Золота картка для виплат
Комісія за нецільове поповнення Картки для виплат (крім заробітної плати, пенсії, соціальних виплат) З 01.09.2022
0,5% від суми (max 50 грн) за поповнення в межах України
https://privatbank.ua/platezhnie-karty/ ... lia-viplat
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:30

  nekefer написав:а перевести на карту физика и снять с комсой 50грн?

Это ж обойдется в 0,7% со стороны ФОП.
Нецільове поповнення карток 0,7%
Пробовали себе на универсалку и по номеру карты, и на счёт.

Или научите, плз, как :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:19

  ramzes4 написав:
  nekefer написав:а перевести на карту физика и снять с комсой 50грн?

Это ж обойдется в 0,7% со стороны ФОП.
Нецільове поповнення карток 0,7%
Пробовали себе на универсалку и по номеру карты, и на счёт.

Или научите, плз, как :)

:|
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:12

  NDV написав:А может подскажет кто - как выгоднее всего вывести наличку гривневую с ФОПа приватовского после оплаты налогов?

Через карту приватовскую ФОПа 1% в кассе.

Есть еще карты Моно, ПУМБа и Кредит Днепра, может на них толкнуть и тоже в кассе снять можно?)


Если с ФОП счета грн через СЄП Приват24 для Бизнеса отправить на счет своей карты для выплат в Привате. Это 3 грн со стороны ФОП.
И комиссия за пополнение карты для выплат 50 грн.
Все правильно?

Відкриття рахунку Безкоштовно
Проведення платежів до бюджету (сплата податків тощо) Безкоштовно
Платежі в інший банк 0 грн* (у разі витрат з карток на суму від 5 000 грн)
або 3 грн (у разі витрат до 5 000 грн)

РКО (щомісячна абонплата) 0 грн* (у разі витрат з карток на суму від 5 000 грн)
або 50 грн (у разі витрат до 5 000 грн)
Комісія за перерахування коштів з рахунку ФОП на картку
для виплат
0,5% від суми, max 50 грн
Комісія за перерахування коштів з рахунку ФОП на картку
для виплат для ІТ-компаній (від 50 підприємців) не тарифікується
Умова тарифу: якщо з 25-го числа минулого місяця до 25-го числа поточного місяця витратити від 5 000 грн у торговосервісних підприємствах або інтернет-магазинах з будь-якої особистої картки ПриватБанку, то РКО за поточний місяць буде
безкоштовним, а платежі в інший банк – безкоштовними наступного місяця.
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 02:40

Re: ПриватБанк

б/у Приват після початку війни, приблизно в травні-червні 2022 року підняв вартість переказів між рахунками по IBAN в 33!!! рази.
Тобто уже півтора року - зняття готівки з КДВ в банкоматі це вже давно єдина послуга яка має сенс.
candle645
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 16:57

Уни в понедельник пополнить не поздно?
или нужно на выходных?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 17:04

  emeta написав:Уни в понедельник пополнить не поздно?
или нужно на выходных?

В понеділок буде норм.
novichok
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