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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 гру, 2023 19:48
Термінал для валюти
Івано-Франківський міський суд звільнив від покарання місцевого кур’єра, який поповнював свою картку фальшивою валютою через термінали «Приватбанку», а потім знімав з неї гривні у банкоматах. За такі діх чоловік отримав два роки умовного терміну, В Івано-Франківську чоловік поповнював свою банківську картку підробленими євро, натомість знімав справжні гривні.
Додано: Суб 23 гру, 2023 20:33
"В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненому визнав повністю, підтвердив суду вказані вище обставини вчинених ним кримінальних правопорушень" - за це статтю і отримав.
Якщо тумба прийняла то щось доказати якщо сам не визнаєш об'єктивно не реально.Ну і умисел треба доказати.А то так отримав валюту на касі, поповнив тумбу і присів.
Додано: Суб 23 гру, 2023 20:38
Re: ПриватБанк
Додано: Суб 23 гру, 2023 20:42
Да есть варианты, начиная от подмены в кассе пересчета.Тем более в привате )
То что ты засовывал фальшивые купюры в тумбу не преступление.Нужно ещё доказать что ты ЗНАЛ что они фальшивые.А с этим проблема.Если тумба приняла то качества они очень хорошего.И вообще человек не обязан быть специалистом по купюрам, тем более иностранным.Обманули его, дали такие купюры, он что разбирается )
А вообще хз.Интересная статья. Этак любому кому попалась фальшивая купюра можно зберігання пришить.
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