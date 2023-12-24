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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 364365366367

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ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 19:48

Термінал для валюти

Івано-Франківський міський суд звільнив від покарання місцевого кур’єра, який поповнював свою картку фальшивою валютою через термінали «Приватбанку», а потім знімав з неї гривні у банкоматах. За такі діх чоловік отримав два роки умовного терміну, В Івано-Франківську чоловік поповнював свою банківську картку підробленими євро, натомість знімав справжні гривні.

https://varta1.com.ua/news/v-ivano-fran ... 74557.html
sens
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 20:33

  sens написав:Івано-Франківський міський суд звільнив від покарання місцевого кур’єра, який поповнював свою картку фальшивою валютою через термінали «Приватбанку», а потім знімав з неї гривні у банкоматах. За такі діх чоловік отримав два роки умовного терміну, В Івано-Франківську чоловік поповнював свою банківську картку підробленими євро, натомість знімав справжні гривні.

https://varta1.com.ua/news/v-ivano-fran ... 74557.html


"В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненому визнав повністю, підтвердив суду вказані вище обставини вчинених ним кримінальних правопорушень" - за це статтю і отримав.

Якщо тумба прийняла то щось доказати якщо сам не визнаєш об'єктивно не реально.Ну і умисел треба доказати.А то так отримав валюту на касі, поповнив тумбу і присів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 20:38

Re: ПриватБанк

  посетитель написав:Якщо тумба прийняла то щось доказати якщо сам не визнаєш об'єктивно не реально

это если кроме тебя там еще сто таких же
а если в пустынном месте только ты да еще не ходовыми евро, то вариантов больше просто нет
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 20:42

  nekefer написав:
  посетитель написав:Якщо тумба прийняла то щось доказати якщо сам не визнаєш об'єктивно не реально

это если кроме тебя там еще сто таких же
а если в пустынном месте только ты да еще не ходовыми евро, то вариантов больше просто нет


Да есть варианты, начиная от подмены в кассе пересчета.Тем более в привате )

То что ты засовывал фальшивые купюры в тумбу не преступление.Нужно ещё доказать что ты ЗНАЛ что они фальшивые.А с этим проблема.Если тумба приняла то качества они очень хорошего.И вообще человек не обязан быть специалистом по купюрам, тем более иностранным.Обманули его, дали такие купюры, он что разбирается )

А вообще хз.Интересная статья. Этак любому кому попалась фальшивая купюра можно зберігання пришить.
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 21:28

Re: ПриватБанк

  посетитель написав:То что ты засовывал фальшивые купюры в тумбу не преступление.Нужно ещё доказать что ты ЗНАЛ что они фальшивые

ну юридическую сторону сейчас не обсуждаю, а чисто практически... у меня так регулярно... купюра не лезет в терминал, не проходит машинку... значит нужно поискать другой терминал, обязательно где то влезет
из опыта самые всеядные терминалы Ощада, а самые капризные Сити24 и прочие небанки
там в программном обеспечении купюроприёмника есть настройки от "отказывать при мельчайших отклонениях датчиков" до брать все подряд где смогли определить номинал
вот ведь вопрос теперь знал я или не знал что она фальшивая :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:50

Спасибо, но чем пакетки Сенсбанка и другие нормальные карты лучше чем КДВ Привата? И так чтобы с них можно было обналичить без комиссии, как с КДВ Привата.

  Фантом написав:
  amatorodessa написав:Если с ФОП счета грн через СЄП Приват24 для Бизнеса отправить на счет своей карты для выплат в Привате. Это 3 грн со стороны ФОП.
И комиссия за пополнение карты для выплат 50 грн.
Все правильно?

Правильно, но если в этом уравнении поменять КДВ Привата на любую нормальную карту, типа пакетки Сенсбанка. То...
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