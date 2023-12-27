Івано-Франківський міський суд звільнив від покарання місцевого кур’єра, який поповнював свою картку фальшивою валютою через термінали «Приватбанку», а потім знімав з неї гривні у банкоматах. За такі діх чоловік отримав два роки умовного терміну, В Івано-Франківську чоловік поповнював свою банківську картку підробленими євро, натомість знімав справжні гривні.
sens написав:Івано-Франківський міський суд звільнив від покарання місцевого кур’єра, який поповнював свою картку фальшивою валютою через термінали «Приватбанку», а потім знімав з неї гривні у банкоматах. За такі діх чоловік отримав два роки умовного терміну, В Івано-Франківську чоловік поповнював свою банківську картку підробленими євро, натомість знімав справжні гривні.
посетитель написав:Якщо тумба прийняла то щось доказати якщо сам не визнаєш об'єктивно не реально
это если кроме тебя там еще сто таких же а если в пустынном месте только ты да еще не ходовыми евро, то вариантов больше просто нет
Да есть варианты, начиная от подмены в кассе пересчета.Тем более в привате )
То что ты засовывал фальшивые купюры в тумбу не преступление.Нужно ещё доказать что ты ЗНАЛ что они фальшивые.А с этим проблема.Если тумба приняла то качества они очень хорошего.И вообще человек не обязан быть специалистом по купюрам, тем более иностранным.Обманули его, дали такие купюры, он что разбирается )
А вообще хз.Интересная статья. Этак любому кому попалась фальшивая купюра можно зберігання пришить.
посетитель написав:То что ты засовывал фальшивые купюры в тумбу не преступление.Нужно ещё доказать что ты ЗНАЛ что они фальшивые
ну юридическую сторону сейчас не обсуждаю, а чисто практически... у меня так регулярно... купюра не лезет в терминал, не проходит машинку... значит нужно поискать другой терминал, обязательно где то влезет из опыта самые всеядные терминалы Ощада, а самые капризные Сити24 и прочие небанки там в программном обеспечении купюроприёмника есть настройки от "отказывать при мельчайших отклонениях датчиков" до брать все подряд где смогли определить номинал вот ведь вопрос теперь знал я или не знал что она фальшивая
Спасибо, но чем пакетки Сенсбанка и другие нормальные карты лучше чем КДВ Привата? И так чтобы с них можно было обналичить без комиссии, как с КДВ Привата.
Фантом написав:
amatorodessa написав:Если с ФОП счета грн через СЄП Приват24 для Бизнеса отправить на счет своей карты для выплат в Привате. Это 3 грн со стороны ФОП. И комиссия за пополнение карты для выплат 50 грн. Все правильно?
Правильно, но если в этом уравнении поменять КДВ Привата на любую нормальную карту, типа пакетки Сенсбанка. То...