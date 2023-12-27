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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:33
wtf написав:
текст якобы рассылки от привата
Это текст из форума Red.
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ingtrans
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:07
ingtrans написав:
Это текст из форума Red.
я такое днем ранее по телеграм каналам видел
на том форуме репост
вопрос это фейк или была такая рассылка комуто?
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wtf
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:10
wtf написав: ingtrans написав:
Это текст из форума Red.
я такое днем ранее по телеграм каналам видел
на том форуме репост
вопрос это фейк или была такая рассылка комуто?
Рассылки не было. Был пост в Чате Хейтеров Алки от нового в̶б̶а̶л̶м̶о̶ш̶н̶о̶г̶о̶ сотрудника Привата
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Amethyst
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Додано: Сер 27 гру, 2023 20:48
може то якесь вороже ІПСО?
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greenozon
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Додано: Сер 27 гру, 2023 21:04
ingtrans написав: wtf написав:
текст якобы рассылки от привата
Это текст из форума Red.
Це той форум де люди не мають 100 грн для сплати мобільного зв'язку)
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sens
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Додано: Сер 27 гру, 2023 21:09
sens написав:
Це той форум де люди не мають 100 грн для сплати мобільного зв'язку)
Хороший був форум, там навчили як систему нахлобучувати через лозейки. Жаль блокують через "проросійські" погляди. Ну і навіщо платити 100 грн, за те, за що можна платити копійку...
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 27 гру, 2023 21:19
Дюрі-бачі написав: sens написав:
Це той форум де люди не мають 100 грн для сплати мобільного зв'язку)
Хороший був форум, там навчили як систему нахлобучувати через лозейки. Жаль блокують через "проросійські" погляди. Ну і навіщо платити 100 грн, за те, за що можна платити копійку...
Бо за все треба платити, навіть грейс період коштує копійку. В ПУМБ вже можливо валютообмін за кредитні ,чому ПриватБанк ще не дійшов до висновку як заробляти на лімітах більше копійки?)
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sens
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Додано: Сер 27 гру, 2023 21:43
sens написав:
В ПУМБ вже можливо валютообмін за кредитні
может дело в размерах лимитов? пубм после начало войны как срезал лимит в 5 раз насколько помню так он там по прежнему. а приват снизил-повысил почти как было. а кому-то вообще даже больше поднял. тоест пумб вроде как и позволяет купить валюту за кредитные но особо там не разогнаться меньше 100 грн прибыли с условного прокрута
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wtf
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Додано: Сер 27 гру, 2023 21:55
wtf написав: sens написав:
В ПУМБ вже можливо валютообмін за кредитні
может дело в размерах лимитов? пубм после начало войны как срезал лимит в 5 раз насколько помню так он там по прежнему. а приват снизил-повысил почти как было. а кому-то вообще даже больше поднял. тоест пумб вроде как и позволяет купить валюту за кредитные но особо там не разогнаться меньше 100 грн прибыли с условного прокрута
Я помилково вже тричі купляв з кредитної. Так сталося що на дебетній рівно 50000 і на кредитній також. В приват навпаки ліміт 100000 і неможливо купити за кредитні навіть помилково
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sens
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