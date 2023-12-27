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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 365366367368

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 15:29

Re: ПриватБанк

  sens написав:Картинка не відкривається

    Вітаю!

    Відтепер остаточно скасовується комісія 4% у разі списання щомісячного платежу за «Оплатою частинами»/«Миттєвою розстрочкою» з кредитних коштів кредитної картки.

    З повагою,
    Кравченко Андрій
    Фахівець з обслуговування клієнтів
    ПриватБанк - беремо і робимо!
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 15:33

Re: ПриватБанк

  wtf написав:текст якобы рассылки от привата

Это текст из форума Red.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:07

Re: ПриватБанк

  ingtrans написав:Это текст из форума Red.

я такое днем ранее по телеграм каналам видел
на том форуме репост
вопрос это фейк или была такая рассылка комуто?
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:10

  wtf написав:
  ingtrans написав:Это текст из форума Red.

я такое днем ранее по телеграм каналам видел
на том форуме репост
вопрос это фейк или была такая рассылка комуто?

Рассылки не было. Был пост в Чате Хейтеров Алки от нового в̶б̶а̶л̶м̶о̶ш̶н̶о̶г̶о̶ сотрудника Привата 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:48

може то якесь вороже ІПСО?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:04

  ingtrans написав:
  wtf написав:текст якобы рассылки от привата

Это текст из форума Red.

Це той форум де люди не мають 100 грн для сплати мобільного зв'язку)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:09

Re: ПриватБанк

  sens написав:Це той форум де люди не мають 100 грн для сплати мобільного зв'язку)

Хороший був форум, там навчили як систему нахлобучувати через лозейки. Жаль блокують через "проросійські" погляди. Ну і навіщо платити 100 грн, за те, за що можна платити копійку...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:19

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:Це той форум де люди не мають 100 грн для сплати мобільного зв'язку)

Хороший був форум, там навчили як систему нахлобучувати через лозейки. Жаль блокують через "проросійські" погляди. Ну і навіщо платити 100 грн, за те, за що можна платити копійку...

Бо за все треба платити, навіть грейс період коштує копійку. В ПУМБ вже можливо валютообмін за кредитні ,чому ПриватБанк ще не дійшов до висновку як заробляти на лімітах більше копійки?)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:43

Re: ПриватБанк

  sens написав:В ПУМБ вже можливо валютообмін за кредитні

может дело в размерах лимитов? пубм после начало войны как срезал лимит в 5 раз насколько помню так он там по прежнему. а приват снизил-повысил почти как было. а кому-то вообще даже больше поднял. тоест пумб вроде как и позволяет купить валюту за кредитные но особо там не разогнаться меньше 100 грн прибыли с условного прокрута
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:55

  wtf написав:
  sens написав:В ПУМБ вже можливо валютообмін за кредитні

может дело в размерах лимитов? пубм после начало войны как срезал лимит в 5 раз насколько помню так он там по прежнему. а приват снизил-повысил почти как было. а кому-то вообще даже больше поднял. тоест пумб вроде как и позволяет купить валюту за кредитные но особо там не разогнаться меньше 100 грн прибыли с условного прокрута

Я помилково вже тричі купляв з кредитної. Так сталося що на дебетній рівно 50000 і на кредитній також. В приват навпаки ліміт 100000 і неможливо купити за кредитні навіть помилково
sens
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