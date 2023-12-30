RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 366367368369

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:43

Ліміт при знятті з депо

Ліміт НБУ екв. 100 тис. грн. в день на зняття з банківської картки чи рахунку. Якщо закінчився депо на суму більше 100 тис. грн., то маєш його знімати кілька днів порціями по 100 тис. грн?
amatorodessa
 
Повідомлень: 57
З нами з: 03.04.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:07

Re: ПриватБанк

100к с одного банка в день
хоть каждый день
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 814
З нами з: 24.10.14
Подякував: 53 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:31

Re: ПриватБанк

аналогично есть закончилось депо в валюте более 2600 в день не снять
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 663
З нами з: 29.11.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:14

Ліміти на зняття з поточного рахунку ФОП

Скільки грн можна зняти за раз з поточного рахунку ФОП або карти "Ключ к рахунку"? І який процент обналу? Тариф It-Expert
Зображення
amatorodessa
 
Повідомлень: 57
З нами з: 03.04.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:09

Карточный курс Привата снизился на 50 коп и почти вернулся к привычным 37.45.
И сказал я, что это хорошо.
[голос Америки]
Starikan
2
 
Повідомлень: 19715
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2587 раз.
Подякували: 3136 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:19

  Starikan написав:Карточный курс Привата снизился на 50 коп и почти вернулся к привычным 37.45.
И сказал я, что это хорошо.
[голос Америки]

38.31 фигасе почти вернулся
посетитель
 
Повідомлень: 890
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 366367368369
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, V2, Zonenor і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.