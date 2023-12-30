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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2023 11:43
Ліміт при знятті з депо
Ліміт НБУ екв. 100 тис. грн. в день на зняття з банківської картки чи рахунку. Якщо закінчився депо на суму більше 100 тис. грн., то маєш його знімати кілька днів порціями по 100 тис. грн?
Додано: Чет 28 гру, 2023 12:07
Re: ПриватБанк
100к с одного банка в день
хоть каждый день
Додано: Чет 28 гру, 2023 13:31
Re: ПриватБанк
аналогично есть закончилось депо в валюте более 2600 в день не снять
Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:14
Ліміти на зняття з поточного рахунку ФОП
Додано: Суб 30 гру, 2023 21:09
Карточный курс Привата снизился на 50 коп и почти вернулся к привычным 37.45.
И сказал я, что это хорошо.
[голос Америки]
Додано: Суб 30 гру, 2023 21:19
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