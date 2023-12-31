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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 366367368369

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:43

Ліміт при знятті з депо

Ліміт НБУ екв. 100 тис. грн. в день на зняття з банківської картки чи рахунку. Якщо закінчився депо на суму більше 100 тис. грн., то маєш його знімати кілька днів порціями по 100 тис. грн?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:07

Re: ПриватБанк

100к с одного банка в день
хоть каждый день
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:31

Re: ПриватБанк

аналогично есть закончилось депо в валюте более 2600 в день не снять
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:14

Ліміти на зняття з поточного рахунку ФОП

Скільки грн можна зняти за раз з поточного рахунку ФОП або карти "Ключ к рахунку"? І який процент обналу? Тариф It-Expert
Зображення
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:09

:arrow:
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 31 гру, 2023 02:54, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:19

  Starikan написав:Карточный курс Привата снизился на 50 коп и почти вернулся к привычным 37.45.
И сказал я, что это хорошо.
[голос Америки]

38.31 фигасе почти вернулся
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 02:55

  посетитель написав:
  Starikan написав:38.31 фигасе почти вернулся

Прошу прощения, не туда посмотрел. Возраст...
+2.3%
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 09:40

Re: ПриватБанк

Підкажіть, платіж по реквізитам так і коштує 3грн без відсотків? Які ліміти на такі перекази?
2XL
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