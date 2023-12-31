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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2023 11:43
Ліміт НБУ екв. 100 тис. грн. в день на зняття з банківської картки чи рахунку. Якщо закінчився депо на суму більше 100 тис. грн., то маєш його знімати кілька днів порціями по 100 тис. грн?
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amatorodessa
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:07
100к с одного банка в день
хоть каждый день
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nekefer
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Додано: Чет 28 гру, 2023 13:31
аналогично есть закончилось депо в валюте более 2600 в день не снять
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wtf
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:14
Скільки грн можна зняти за раз з поточного рахунку ФОП або карти "Ключ к рахунку"? І який процент обналу? Тариф It-Expert
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amatorodessa
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:09
Востаннє редагувалось Starikan
в Нед 31 гру, 2023 02:54, всього редагувалось 1 раз.
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Starikan
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:19
Starikan написав:
Карточный курс Привата снизился на 50 коп и почти вернулся к привычным 37.45.
И сказал я, что это хорошо.
[голос Америки]
38.31 фигасе почти вернулся
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Додано: Нед 31 гру, 2023 02:55
посетитель написав: Starikan написав:
38.31 фигасе почти вернулся
Прошу прощения, не туда посмотрел. Возраст...
+2.3%
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Starikan
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Додано: Нед 31 гру, 2023 09:40
Підкажіть, платіж по реквізитам так і коштує 3грн без відсотків? Які ліміти на такі перекази?
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Додано: Нед 31 гру, 2023 18:38
2XL
, переказ на користь фізичних осіб (IBAN UA*2620*) -- 0,5 % (мінімум 5 грн, максимум 100 грн), бездоговірний -- 3 грн.https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... er-tariffs
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