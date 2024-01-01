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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 367368369370

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 60
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
13%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
7
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 02:23

  2XL написав:Підкажіть, платіж по реквізитам так і коштує 3грн без відсотків?

Вже дуже давно ні. Б/у приват приблизно через 3-4 місяці після початку повномасштабної війни скористався тим, що десь від третини до половини військових та мобілізованих змушені отримувати "грошове забезпечення" саме в цій лавці і підняв вартість таких переказів в 33! рази.
  2XL написав:Які ліміти на такі перекази?

Фінансові - суми меньші 10-20к грн. просто немає сенсу перекидати таким чином. Більше 150к грн. - тупо будуть заблоковані їхнім т.н. "фінмонітирингом".
Технічні - замість справжньої 2ФА у б/у приват такі перекази потрібно підтверджувати шляхом телефонного дзвінка на ваш фінансовий номер, тобто якщо єдиний доступний зв"язок це інтернет через Старлінк, або ви знаходитесь за межами України - то фактично б/у приват взагалі не надає можливості скористатися даною послугою.
candle645
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 02:39

  24589 написав:Не бачив жодних лімітів. Все, що на юріків майже нашару.

Мабуть погано дивилися, років 5 назад (десь після націоналізації) - комісія за комунальний платіж за постачання холодної води раптом стала ~30% (а при оплаті кредитними коштами - так всі 35%). На той момент вона навіть у Укрпошти була 10-15%. А у справжніх та пристойних банках - навіть зараз, під час війни оплата комуналки без комісії, і перекази до 100к грн. теж.
candle645
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Повідомлень: 95
З нами з: 25.01.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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  #<1 ... 367368369370
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