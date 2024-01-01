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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 367368369370 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 60 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 10% 6 2- Погане. Некомпетентне. 13% 8 3- Задовільне. Хотілося б краще. 28% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 37% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 12% 7 Всього голосів : 60 Додано: Пон 01 січ, 2024 02:23 2XL написав: Підкажіть, платіж по реквізитам так і коштує 3грн без відсотків? Підкажіть, платіж по реквізитам так і коштує 3грн без відсотків?

Вже дуже давно ні. Б/у приват приблизно через 3-4 місяці після початку повномасштабної війни скористався тим, що десь від третини до половини військових та мобілізованих змушені отримувати "грошове забезпечення" саме в цій лавці і підняв вартість таких переказів в 33! рази.

2XL написав: Які ліміти на такі перекази? Які ліміти на такі перекази?

Фінансові - суми меньші 10-20к грн. просто немає сенсу перекидати таким чином. Більше 150к грн. - тупо будуть заблоковані їхнім т.н. "фінмонітирингом".

Технічні - замість справжньої 2ФА у б/у приват такі перекази потрібно підтверджувати шляхом телефонного дзвінка на ваш фінансовий номер, тобто якщо єдиний доступний зв"язок це інтернет через Старлінк, або ви знаходитесь за межами України - то фактично б/у приват взагалі не надає можливості скористатися даною послугою. Вже дуже давно ні. Б/у приват приблизно через 3-4 місяці після початку повномасштабної війни скористався тим, що десь від третини до половини військових та мобілізованих змушені отримувати "грошове забезпечення" саме в цій лавці і підняв вартість таких переказів в 33! рази.Фінансові - суми меньші 10-20к грн. просто немає сенсу перекидати таким чином. Більше 150к грн. - тупо будуть заблоковані їхнім т.н. "фінмонітирингом".Технічні - замість справжньої 2ФА у б/у приват такі перекази потрібно підтверджувати шляхом телефонного дзвінка на ваш фінансовий номер, тобто якщо єдиний доступний зв"язок це інтернет через Старлінк, або ви знаходитесь за межами України - то фактично б/у приват взагалі не надає можливості скористатися даною послугою. candle645

Повідомлень: 95 З нами з: 25.01.20 Подякував: 37 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 02:39 24589 написав: Не бачив жодних лімітів. Все, що на юріків майже нашару. Не бачив жодних лімітів. Все, що на юріків майже нашару.

Мабуть погано дивилися, років 5 назад (десь після націоналізації) - комісія за комунальний платіж за постачання холодної води раптом стала ~30% (а при оплаті кредитними коштами - так всі 35%). На той момент вона навіть у Укрпошти була 10-15%. А у справжніх та пристойних банках - навіть зараз, під час війни оплата комуналки без комісії, і перекази до 100к грн. теж. Мабуть погано дивилися, років 5 назад (десь після націоналізації) - комісія за комунальний платіж за постачання холодної води раптом стала ~30% (а при оплаті кредитними коштами - так всі 35%). На той момент вона навіть у Укрпошти була 10-15%. А у справжніх та пристойних банках - навіть зараз, під час війни оплата комуналки без комісії, і перекази до 100к грн. теж. candle645

Повідомлень: 95 З нами з: 25.01.20 Подякував: 37 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 367368369370 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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