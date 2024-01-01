Вже дуже давно ні. Б/у приват приблизно через 3-4 місяці після початку повномасштабної війни скористався тим, що десь від третини до половини військових та мобілізованих змушені отримувати "грошове забезпечення" саме в цій лавці і підняв вартість таких переказів в 33! рази.
Фінансові - суми меньші 10-20к грн. просто немає сенсу перекидати таким чином. Більше 150к грн. - тупо будуть заблоковані їхнім т.н. "фінмонітирингом".
Технічні - замість справжньої 2ФА у б/у приват такі перекази потрібно підтверджувати шляхом телефонного дзвінка на ваш фінансовий номер, тобто якщо єдиний доступний зв"язок це інтернет через Старлінк, або ви знаходитесь за межами України - то фактично б/у приват взагалі не надає можливості скористатися даною послугою.