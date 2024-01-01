2XL написав:Підкажіть, платіж по реквізитам так і коштує 3грн без відсотків?
Вже дуже давно ні. Б/у приват приблизно через 3-4 місяці після початку повномасштабної війни скористався тим, що десь від третини до половини військових та мобілізованих змушені отримувати "грошове забезпечення" саме в цій лавці і підняв вартість таких переказів в 33! рази.
2XL написав:Які ліміти на такі перекази?
Фінансові - суми меньші 10-20к грн. просто немає сенсу перекидати таким чином. Більше 150к грн. - тупо будуть заблоковані їхнім т.н. "фінмонітирингом". Технічні - замість справжньої 2ФА у б/у приват такі перекази потрібно підтверджувати шляхом телефонного дзвінка на ваш фінансовий номер, тобто якщо єдиний доступний зв"язок це інтернет через Старлінк, або ви знаходитесь за межами України - то фактично б/у приват взагалі не надає можливості скористатися даною послугою.
24589 написав:Не бачив жодних лімітів. Все, що на юріків майже нашару.
Мабуть погано дивилися, років 5 назад (десь після націоналізації) - комісія за комунальний платіж за постачання холодної води раптом стала ~30% (а при оплаті кредитними коштами - так всі 35%). На той момент вона навіть у Укрпошти була 10-15%. А у справжніх та пристойних банках - навіть зараз, під час війни оплата комуналки без комісії, і перекази до 100к грн. теж.
candle645 написав:Мабуть погано дивилися, років 5 назад (десь після націоналізації) - комісія за комунальний платіж за постачання холодної води раптом стала ~30% (а при оплаті кредитними коштами - так всі 35%). На той момент вона навіть у Укрпошти була 10-15%. А у справжніх та пристойних банках - навіть зараз, під час війни оплата комуналки без комісії, і перекази до 100к грн. теж.
candle645 написав:Мабуть погано дивилися, років 5 назад (десь після націоналізації) - комісія за комунальний платіж за постачання холодної води раптом стала ~30% (а при оплаті кредитними коштами - так всі 35%). На той момент вона навіть у Укрпошти була 10-15%. А у справжніх та пристойних банках - навіть зараз, під час війни оплата комуналки без комісії, і перекази до 100к грн. теж.
З огляду на згадку Укрпошти, я припустив, що оплата проводилася через відділення, як і у випадку Укрпошти. Але в загальному випадку якщо поставити собі за мету отримати комісію побільше, то такий варіант завжди можна знайти