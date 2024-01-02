Додано: Вів 02 січ, 2024 11:20

Доброго ранку! Така ситуація: - переказують мені євро з Німеччини по системі Вестерн Юніон. Дзвоню консультанту, відповідно його порадам замовляю в П24 видачу валюти в касі напряму, без виплати переказу на картку. Після отримання СМС йду до каси, а касирка відправляє мене до фахівця. В суперечках з завідуючім цим відділенням спливає вимога відкрити віртуалку, виплатити на неї переказ і тоді миттєво отримати його...хто дурак?! І консультант сказав і сам я бачу в П24 два шляхи отримання переказу - на картку, а потім в касі ,і прямо в касі по № переказу - в П24 існує дві форми замовлення готівки:- для виплати з картки і виплати по № номеру переказу.

Зараз згадую метушню переселенців того року по отриманням переказів від ООН по Вестерн Юніон, на форумах теж писали, що отримати можна будь-де в касі, або в "своєму" банку на карту...загалом дивно. Які в спільноти є думки з цього приводу? -дякую!