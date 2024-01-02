2XL написав:Підкажіть, платіж по реквізитам так і коштує 3грн без відсотків?
Вже дуже давно ні. Б/у приват приблизно через 3-4 місяці після початку повномасштабної війни скористався тим, що десь від третини до половини військових та мобілізованих змушені отримувати "грошове забезпечення" саме в цій лавці і підняв вартість таких переказів в 33! рази.
2XL написав:Які ліміти на такі перекази?
Фінансові - суми меньші 10-20к грн. просто немає сенсу перекидати таким чином. Більше 150к грн. - тупо будуть заблоковані їхнім т.н. "фінмонітирингом". Технічні - замість справжньої 2ФА у б/у приват такі перекази потрібно підтверджувати шляхом телефонного дзвінка на ваш фінансовий номер, тобто якщо єдиний доступний зв"язок це інтернет через Старлінк, або ви знаходитесь за межами України - то фактично б/у приват взагалі не надає можливості скористатися даною послугою.
24589 написав:Не бачив жодних лімітів. Все, що на юріків майже нашару.
Мабуть погано дивилися, років 5 назад (десь після націоналізації) - комісія за комунальний платіж за постачання холодної води раптом стала ~30% (а при оплаті кредитними коштами - так всі 35%). На той момент вона навіть у Укрпошти була 10-15%. А у справжніх та пристойних банках - навіть зараз, під час війни оплата комуналки без комісії, і перекази до 100к грн. теж.
candle645 написав:Мабуть погано дивилися, років 5 назад (десь після націоналізації) - комісія за комунальний платіж за постачання холодної води раптом стала ~30% (а при оплаті кредитними коштами - так всі 35%). На той момент вона навіть у Укрпошти була 10-15%. А у справжніх та пристойних банках - навіть зараз, під час війни оплата комуналки без комісії, і перекази до 100к грн. теж.
candle645 написав:Мабуть погано дивилися, років 5 назад (десь після націоналізації) - комісія за комунальний платіж за постачання холодної води раптом стала ~30% (а при оплаті кредитними коштами - так всі 35%). На той момент вона навіть у Укрпошти була 10-15%. А у справжніх та пристойних банках - навіть зараз, під час війни оплата комуналки без комісії, і перекази до 100к грн. теж.
З огляду на згадку Укрпошти, я припустив, що оплата проводилася через відділення, як і у випадку Укрпошти. Але в загальному випадку якщо поставити собі за мету отримати комісію побільше, то такий варіант завжди можна знайти
candle645 написав:Мабуть погано дивилися, років 5 назад (десь після націоналізації) - комісія за комунальний платіж за постачання холодної води раптом стала ~30% (а при оплаті кредитними коштами - так всі 35%). На той момент вона навіть у Укрпошти була 10-15%. А у справжніх та пристойних банках - навіть зараз, під час війни оплата комуналки без комісії, і перекази до 100к грн. теж.
Типовий рахунок за воду для приватного будинку в Київській області, який використовувався в режимі дачі - це 1 куб води в місяць, на той час десь 10грн. От і порахуйте 3грн комісій за платіж в 10грн...
Доброго ранку! Така ситуація: - переказують мені євро з Німеччини по системі Вестерн Юніон. Дзвоню консультанту, відповідно його порадам замовляю в П24 видачу валюти в касі напряму, без виплати переказу на картку. Після отримання СМС йду до каси, а касирка відправляє мене до фахівця. В суперечках з завідуючім цим відділенням спливає вимога відкрити віртуалку, виплатити на неї переказ і тоді миттєво отримати його...хто дурак?! І консультант сказав і сам я бачу в П24 два шляхи отримання переказу - на картку, а потім в касі ,і прямо в касі по № переказу - в П24 існує дві форми замовлення готівки:- для виплати з картки і виплати по № номеру переказу. Зараз згадую метушню переселенців того року по отриманням переказів від ООН по Вестерн Юніон, на форумах теж писали, що отримати можна будь-де в касі, або в "своєму" банку на карту...загалом дивно. Які в спільноти є думки з цього приводу? -дякую!
candle645 написав:От і порахуйте 3грн комісій за платіж в 10грн...
Тоді прямо так і пишіть, що комісія за оплату холодної води у вас 3 грн, а не 30%/35%, бо складається враження, що комісії підняли до небес, хоча насправді вона 1 грн або 3 грн (а то й 0), а залежно від ситуації буває вигідніше платити якраз через Приват. Я, наприклад, регулярно проводжу один платіж саме через Приват, бо тільки в Приваті цей одержувач є в договірних, комісія всього 1 грн при сумі платежу 350 грн і можу платити кредитними, а не своїми, що в цьому випадку вигідніше, ніж безкоштовно за свої в інших банках.
protefiks1959 написав:Доброго ранку! Така ситуація: - переказують мені євро з Німеччини по системі Вестерн Юніон. Дзвоню консультанту, відповідно його порадам замовляю в П24 видачу валюти в касі напряму, без виплати переказу на картку. Після отримання СМС йду до каси, а касирка відправляє мене до фахівця. В суперечках з завідуючім цим відділенням спливає вимога відкрити віртуалку, виплатити на неї переказ і тоді миттєво отримати його...хто дурак?! І консультант сказав і сам я бачу в П24 два шляхи отримання переказу - на картку, а потім в касі ,і прямо в касі по № переказу - в П24 існує дві форми замовлення готівки:- для виплати з картки і виплати по № номеру переказу. Зараз згадую метушню переселенців того року по отриманням переказів від ООН по Вестерн Юніон, на форумах теж писали, що отримати можна будь-де в касі, або в "своєму" банку на карту...загалом дивно. Які в спільноти є думки з цього приводу? -дякую!
спільнота скуповує будь-яку валюту в будь-якому стані ,за два місяці курс додав трохи більше 5% . Немає впевненості що буде такий ріст курса але стояти в черзі на касі,коли переді мною всі хто звертається лише купляють готівку. Я єдиний хто здав і зняв з картки гривнею. Менеджер сидить без діла - нікому зараз не треба депозит чи страхування