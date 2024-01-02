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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 368369370371

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
16%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
7
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 21:44

  candle645 написав:Типовий рахунок за воду для приватного будинку в Київській області, який використовувався в режимі дачі - це 1 куб води в місяць, на той час десь 10грн. От і порахуйте 3грн комісій за платіж в 10грн...

Ну зрозуміла річ, шо коли коміс фіксований то відсоток буде плавати, тим більше на малих сумах. Куб води в мене наразі 34 грн. Так, 10% виходить. Але при платежі в 100к – 0,003%.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 21:50

protefiks1959 Щоб зовсім було зрозуміло, тре уникати фіксації на будь-якій картці суми 100000 грн....ще простіше: - я бажаю отримати переказ без зарахування на картку, щоб не було фіксації депозиту в 100000 , після якої мені перестануть надавати переселенчеські виплати
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:41

  protefiks1959 написав:protefiks1959 Щоб зовсім було зрозуміло, тре уникати фіксації на будь-якій картці суми 100000 грн....ще простіше: - я бажаю отримати переказ без зарахування на картку, щоб не було фіксації депозиту в 100000 , після якої мені перестануть надавати переселенчеські виплати


в приват перекази виплачують на картку
щоб зняти одразу , можна отримати хіба тільки в валюті , в цьому році не було прикладу,чому не в гривні одразу
sens
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:50

Re: ПриватБанк

  protefiks1959 написав:я бажаю отримати переказ без зарахування на картку, щоб не було фіксації депозиту в 100000

wu можно получить в любом банке на кассе например пумб
или даже во всяких точках отправки/выдачи wu
wtf
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