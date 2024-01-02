Ну зрозуміла річ, шо коли коміс фіксований то відсоток буде плавати, тим більше на малих сумах. Куб води в мене наразі 34 грн. Так, 10% виходить. Але при платежі в 100к – 0,003%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 січ, 2024 21:44
Ну зрозуміла річ, шо коли коміс фіксований то відсоток буде плавати, тим більше на малих сумах. Куб води в мене наразі 34 грн. Так, 10% виходить. Але при платежі в 100к – 0,003%.
Додано: Вів 02 січ, 2024 21:50
protefiks1959 Щоб зовсім було зрозуміло, тре уникати фіксації на будь-якій картці суми 100000 грн....ще простіше: - я бажаю отримати переказ без зарахування на картку, щоб не було фіксації депозиту в 100000 , після якої мені перестануть надавати переселенчеські виплати
Додано: Вів 02 січ, 2024 22:41
в приват перекази виплачують на картку
щоб зняти одразу , можна отримати хіба тільки в валюті , в цьому році не було прикладу,чому не в гривні одразу
Додано: Вів 02 січ, 2024 22:50
Re: ПриватБанк
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