|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 січ, 2024 21:44
candle645 написав:
Типовий рахунок за воду для приватного будинку в Київській області, який використовувався в режимі дачі - це 1 куб води в місяць, на той час десь 10грн. От і порахуйте 3грн комісій за платіж в 10грн...
Ну зрозуміла річ, шо коли коміс фіксований то відсоток буде плавати, тим більше на малих сумах. Куб води в мене наразі 34 грн. Так, 10% виходить. Але при платежі в 100к – 0,003%.
-
24589
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 січ, 2024 21:50
protefiks1959 Щоб зовсім було зрозуміло, тре уникати фіксації на будь-якій картці суми 100000 грн....ще простіше: - я бажаю отримати переказ без зарахування на картку, щоб не було фіксації депозиту в 100000 , після якої мені перестануть надавати переселенчеські виплати
-
protefiks1959
-
-
- Повідомлень: 486
- З нами з: 11.06.16
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 січ, 2024 22:41
protefiks1959 написав:protefiks1959
Щоб зовсім було зрозуміло, тре уникати фіксації на будь-якій картці суми 100000 грн....ще простіше: - я бажаю отримати переказ без зарахування на картку, щоб не було фіксації депозиту в 100000 , після якої мені перестануть надавати переселенчеські виплати
в приват перекази виплачують на картку
щоб зняти одразу , можна отримати хіба тільки в валюті , в цьому році не було прикладу,чому не в гривні одразу
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15364
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 січ, 2024 22:50
protefiks1959 написав:
я бажаю отримати переказ без зарахування на картку, щоб не було фіксації депозиту в 100000
wu можно получить в любом банке на кассе например пумб
или даже во всяких точках отправки/выдачи wu
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 664
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 січ, 2024 17:56
wtf Це так, і так воно і повинно бути! Але примат робе так, як було написано вище
-
protefiks1959
-
-
- Повідомлень: 486
- З нами з: 11.06.16
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 09:43
При знятті к картки ІДЕЯ банку банкомат ПРИВАТУ взяв комісію банку. За 100 грн взяло 10 грн. А які взагалі тарифи саме ПриватБанку, адже раніше було без комісії
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14389
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 1198 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 січ, 2024 09:57
BBC Перевіряйте тарифи у Ідея банку.
-
SHURICK76
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 13.02.15
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 10:22
SHURICK76 написав:BBC
Перевіряйте тарифи у Ідея банку.
Та ні. Комісія саме Приватбанку й банкомат попередив про неї. Але які загальні тарифи в Приватбанку на зняття з карт інших банків?
Комісія емітента то інше
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14389
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 1198 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|