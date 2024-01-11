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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 січ, 2024 16:33
Буду обходитись без банкоматів ПриватБанку.
Спробувув на 1000 грн написало про комісію в 40 грн. Відмовився
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