|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 січ, 2024 16:33
Буду обходитись без банкоматів ПриватБанку.
Спробувув на 1000 грн написало про комісію в 40 грн. Відмовився
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14390
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 1198 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 13 січ, 2024 01:56
Народ, кто-то открывал депо «Слава героям»? Это по сути счёт, деньги можно снимать когда угодно и капает 14% грязными?
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 725
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 січ, 2024 02:10
Andrey2512 написав:
Народ, кто-то открывал депо «Слава героям»? Это по сути счёт, деньги можно снимать когда угодно и капает 14% грязными?
Я відкривав, тоді було 15%, знімаєш гроші коли хочеш.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2491
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 січ, 2024 21:17
тобто це по суті активний рахунок на які начиляються відсотки кожний день?
-
smason
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 13.01.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 січ, 2024 10:47
Andrey2512 написав:
Народ, кто-то открывал депо «Слава героям»? Это по сути счёт, деньги можно снимать когда угодно и капает 14% грязными?
оформити вклад можуть військовослужбовці, які отримують від держави
цільові виплати по зарплатних проектах в ПриватБанку, після отримання
військовослужбовцем першої цільової виплати.
невеличка особливість, підходить?
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 4468
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 797 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 15 січ, 2024 14:20
DmitryZP так )
smason виходить, що так )
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 725
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|