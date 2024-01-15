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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 369370371372

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
16%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
7
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 16:33

Буду обходитись без банкоматів ПриватБанку.
Спробувув на 1000 грн написало про комісію в 40 грн. Відмовився
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 01:56

Re: ПриватБанк

Народ, кто-то открывал депо «Слава героям»? Это по сути счёт, деньги можно снимать когда угодно и капает 14% грязными?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 02:10

  Andrey2512 написав:Народ, кто-то открывал депо «Слава героям»? Это по сути счёт, деньги можно снимать когда угодно и капает 14% грязными?

Я відкривав, тоді було 15%, знімаєш гроші коли хочеш.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 21:17

Re: ПриватБанк

тобто це по суті активний рахунок на які начиляються відсотки кожний день?
smason
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 10:47

  Andrey2512 написав:Народ, кто-то открывал депо «Слава героям»? Это по сути счёт, деньги можно снимать когда угодно и капает 14% грязными?


оформити вклад можуть військовослужбовці, які отримують від держави
цільові виплати по зарплатних проектах в ПриватБанку, після отримання
військовослужбовцем першої цільової виплати.


невеличка особливість, підходить?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 14:20

DmitryZP так )

smason виходить, що так )
Andrey2512
 
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