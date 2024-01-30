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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 січ, 2024 17:36
Re: ПриватБанк
Спасибо за ответ пока я веду бесполезный диалог с ботами приват банка в Вайбере и телеграмме отвечают что подтверждения регистрации в чате отправлено мне на приват 24 в который я зайти не могу!
Додано: Пон 29 січ, 2024 00:52
Если номер телефона местный - скорее всего, не зайдете. Я тоже за границей, но у меня Киевстаровский роуминг и проблем нет.
Додано: Пон 29 січ, 2024 18:19
Re: ПриватБанк
Нет открывается и все!пробовала с другого телефона с другог браузера выдает сервис авторизации временно не доступен !чат бот pb.ua тоже недоступен ! Проводного интернет у нас нет я в горах только слабая мобильная связь! Из хорошего появился роуминг лайф видно через Турцию а наши тут группа человек десять украинцев сидит не знали что есть роуминг ! Пользовались только местной связью
Додано: Вів 30 січ, 2024 12:19
Re: ПриватБанк
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