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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 370371372373

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
16%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
7
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2024 17:36

Re: ПриватБанк

Спасибо за ответ пока я веду бесполезный диалог с ботами приват банка в Вайбере и телеграмме отвечают что подтверждения регистрации в чате отправлено мне на приват 24 в который я зайти не могу!
tzeery608
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 00:52

  tzeery608 написав:Не могу зайти в приват 24.пишут ошибка операции красным внизу! Нахожусь за границей и роуминга нет с Украиной не подскажите как связаться с банком ? Номер телефона тоже местный сейчас! Что это может быть ? Приватом пользуюсь только для оплаты коммунальные за квартиру

Если номер телефона местный - скорее всего, не зайдете. Я тоже за границей, но у меня Киевстаровский роуминг и проблем нет.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 18:19

Re: ПриватБанк

Нет открывается и все!пробовала с другого телефона с другог браузера выдает сервис авторизации временно не доступен !чат бот pb.ua тоже недоступен ! Проводного интернет у нас нет я в горах только слабая мобильная связь! Из хорошего появился роуминг лайф видно через Турцию а наши тут группа человек десять украинцев сидит не знали что есть роуминг ! Пользовались только местной связью
tzeery608
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:19

Re: ПриватБанк

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