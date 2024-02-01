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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 січ, 2024 17:36
Re: ПриватБанк
Спасибо за ответ пока я веду бесполезный диалог с ботами приват банка в Вайбере и телеграмме отвечают что подтверждения регистрации в чате отправлено мне на приват 24 в который я зайти не могу!
Додано: Пон 29 січ, 2024 00:52
Если номер телефона местный - скорее всего, не зайдете. Я тоже за границей, но у меня Киевстаровский роуминг и проблем нет.
Додано: Пон 29 січ, 2024 18:19
Re: ПриватБанк
Нет открывается и все!пробовала с другого телефона с другог браузера выдает сервис авторизации временно не доступен !чат бот pb.ua тоже недоступен ! Проводного интернет у нас нет я в горах только слабая мобильная связь! Из хорошего появился роуминг лайф видно через Турцию а наши тут группа человек десять украинцев сидит не знали что есть роуминг ! Пользовались только местной связью
Додано: Вів 30 січ, 2024 12:19
Re: ПриватБанк
Пориньте в преміальні пропозиції від Visa
з 1 січня 2023 до 31 грудня 2024
Пропозиції для тих, хто подорожує за кордон.
Доступ до 1 300 Lounge zones по всьому світі з Visa
Fast Track International
«Телемедицина» від Visa
Знижка до 35% на оренду авто з Avis та багато іншого
Знижка 20% у мережі магазинів Bomond
Передплата на сервіс SWEET.TV: телеканали, фільми, мультики й навчальний контент та інше.
Додано: Сер 31 січ, 2024 11:18
сегодняшние платежи с универсальной кредитки могут пойти в февральский лимит?
Додано: Сер 31 січ, 2024 11:26
Додано: Сер 31 січ, 2024 11:51
Re: ПриватБанк
Вигравайте призи за перекази з Visa та ПриватБанком
з 20 грудня 2023 до 20 березня 2024
Топові гаджети Apple за перекази на закордонні картки Visa в Приват24.
Переказуйте гроші рідним та близьким за кордон та отримайте шанс стати власниками сучасних гаджетів Apple.
За перекази через Приват24 з карток Visa від ПриватБанку на закордонні картки Visa розігруємо iPhone 15 Pro, Apple Watch Series 9, бездротові навушники Apple AirPods Max та Apple TV.
Підтримуйте рідних, бо відстань не має значення з Visa та Приват24 💚
Хто може взяти участь в акції?
Клієнти віком від 18 років з ІПН, які мають картку Visa від ПриватБанку.
Детальніше за посиланням:
Додано: Сер 31 січ, 2024 12:01
забавные пропозиции в свете последних событий
маркетологам стоило бы пририсовать третьего ребёнка
Додано: Чет 01 лют, 2024 18:32
Додано: Чет 01 лют, 2024 22:35
Re: ПриватБанк
Кешбек 3% за оплату комунальних тільки хто отримав спеціальну пропозицію (дзвінок з банку)?
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