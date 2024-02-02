RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 371372373374

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
16%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
7
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 07:32

Только звонок, в приложении ничего?
Feh14
 
Повідомлень: 67
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 371372373374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (728)
02.02.2024 07:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.