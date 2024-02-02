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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 371372373374

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
16%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
7
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 07:32

Только звонок, в приложении ничего?
Feh14
 
Повідомлень: 67
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:44

О, тепер і в мене сьогодні зранку почалося, зайти в додаток приват24 неможливо. Помилка авторизації. Після спроби повторно авторизоватись після дзвінка боту знову та сама помилка і по колу. Перевстановлення додатку нічого не дає. Помилка авторизації на будь-яку спробу входу.
Я в Києві, якщо що. Заходжу з мережі Водафону.
Watcher
 
Повідомлень: 2219
З нами з: 31.05.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 485 раз.
 
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  #<1 ... 371372373374
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