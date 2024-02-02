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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:44
О, тепер і в мене сьогодні зранку почалося, зайти в додаток приват24 неможливо. Помилка авторизації. Після спроби повторно авторизоватись після дзвінка боту знову та сама помилка і по колу. Перевстановлення додатку нічого не дає. Помилка авторизації на будь-яку спробу входу.
Я в Києві, якщо що. Заходжу з мережі Водафону.
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