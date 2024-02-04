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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:44
О, тепер і в мене сьогодні зранку почалося, зайти в додаток приват24 неможливо. Помилка авторизації. Після спроби повторно авторизоватись після дзвінка боту знову та сама помилка і по колу. Перевстановлення додатку нічого не дає. Помилка авторизації на будь-яку спробу входу.
Я в Києві, якщо що. Заходжу з мережі Водафону.
UPD: після 18-00 нарешті попустило...
Додано: Нед 04 лют, 2024 09:55
Re: ПриватБанк
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді
Додано: Нед 04 лют, 2024 12:27
amatorodessa
можна. як мінімум, о.5% за зняття готівки з універсальної валютної. Або ті ж 0.5% за зарахування на валютну для виплат
Додано: Нед 04 лют, 2024 12:29
Re: ПриватБанк
Інше питання: колись можна було без комісії виводити кошти на Необанк.
Чи існує зараз якась безкомісійна стежка на якісь інші банки?
Додано: Нед 04 лют, 2024 12:31
Re: ПриватБанк
Додано: Нед 04 лют, 2024 13:06
Ошибка авторизации
У меня к сожалению нет не могу зайти с двух разных телефонов и браузер сменила и все обновила! Плохо что я за границей и в приват забиты все реквизиты поставщиков коммунальных услуг! Теперь будет долг копиться !
Додано: Нед 04 лют, 2024 14:09
Re: ПриватБанк
Платите коммуналку через монобанк
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