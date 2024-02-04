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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
16%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
7
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 07:32

Только звонок, в приложении ничего?
Feh14
 
Повідомлень: 67
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:44

О, тепер і в мене сьогодні зранку почалося, зайти в додаток приват24 неможливо. Помилка авторизації. Після спроби повторно авторизоватись після дзвінка боту знову та сама помилка і по колу. Перевстановлення додатку нічого не дає. Помилка авторизації на будь-яку спробу входу.
Я в Києві, якщо що. Заходжу з мережі Водафону.
UPD: після 18-00 нарешті попустило...
Watcher
 
Повідомлень: 2219
З нами з: 31.05.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 485 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 09:55

Re: ПриватБанк

Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді
amatorodessa
 
Повідомлень: 68
З нами з: 03.04.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:27

amatorodessa
можна. як мінімум, о.5% за зняття готівки з універсальної валютної. Або ті ж 0.5% за зарахування на валютну для виплат
TipTop
 
Повідомлень: 65
З нами з: 26.05.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:29

Re: ПриватБанк

Інше питання: колись можна було без комісії виводити кошти на Необанк.
Чи існує зараз якась безкомісійна стежка на якісь інші банки?
TipTop
 
Повідомлень: 65
З нами з: 26.05.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:31

Re: ПриватБанк

  TipTop написав:Чи існує зараз
Шукайте тама, де була ота стежка на Нео...і обрящітє 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5000
З нами з: 05.05.21
Подякував: 384 раз.
Подякували: 936 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:06

Ошибка авторизации

  Watcher написав:О, тепер і в мене сьогодні зранку почалося, зайти в додаток приват24 неможливо. Помилка авторизації. Після спроби повторно авторизоватись після дзвінка боту знову та сама помилка і по колу. Перевстановлення додатку нічого не дає. Помилка авторизації на будь-яку спробу входу.
Я в Києві, якщо що. Заходжу з мережі Водафону.
UPD: після 18-00 нарешті попустило...

У меня к сожалению нет не могу зайти с двух разных телефонов и браузер сменила и все обновила! Плохо что я за границей и в приват забиты все реквизиты поставщиков коммунальных услуг! Теперь будет долг копиться !
tzeery608
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Повідомлень: 48
З нами з: 18.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 14:09

Re: ПриватБанк

Платите коммуналку через монобанк
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 501
З нами з: 11.06.15
Подякував: 847 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 17:56

а ще краще через ПУМБ
greenozon
 
Повідомлень: 15956
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:02

Re: ПриватБанк

найкраще через Спортбанк, ще й кешбек 1%, навіть при оплаті кредитними
TipTop
 
Повідомлень: 65
З нами з: 26.05.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 372373374375>
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