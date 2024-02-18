поки Примат тупить зі своїми кешбеками "для дому. саді і огороду" ,
ТИМЧАСОВО платимо комуну в ПУМБі.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лют, 2024 20:07
Re: ПриватБанк
Додано: Нед 04 лют, 2024 21:07
Додано: Вів 06 лют, 2024 12:55
Re: ПриватБанк
Нові враження з Apple в «Оплату частинами» до 15 платежів
з 6 лютого 2024 до 11 березня 2024
Купуйте бажані гаджети з вигодою.
Даруйте особливе для найособливіших 🥰
Оформіть бажаний товар в «Оплату частинами» та розділіть його вартість аж на 15 платежів. Відкрийте для себе новий світ можливостей з Apple!
Хто може взяти участь?
Повнолітні клієнти з ІПН, які мають картку «Універсальна» та ліміт на «Оплату частинами».
Як стати учасником акції?
Купуйте техніку Apple в магазинах-партнерах, в яких діє «Оплата частинами».
Які магазини беруть участь та інші деталі за посиланням:
Додано: Нед 18 лют, 2024 12:14
Друзі,не підкажете, чи не з'явилися нові стежки для переказу коштів без комісії з карти Приватбанку? Залишається лише Юнекс банк?
Додано: Нед 18 лют, 2024 13:13
Re: ПриватБанк
JanIs, тільки Юнекс і Радабанк.
У полі пошуку розділу "Платежі" вводити "поповнення карток" і побачити всі доступні варіанти.
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