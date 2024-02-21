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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лют, 2024 20:07
TipTop написав:
найкраще через Спортбанк, ще й кешбек 1%, навіть при оплаті кредитними
поки Примат тупить зі своїми кешбеками "для дому. саді і огороду" ,
ТИМЧАСОВО платимо комуну в ПУМБі.
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Goodman
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Додано: Нед 04 лют, 2024 21:07
Goodman написав: TipTop написав:
найкраще через Спортбанк, ще й кешбек 1%, навіть при оплаті кредитними
поки Примат тупить зі своїми кешбеками "для дому. саді і огороду" ,
ТИМЧАСОВО платимо комуну в ПУМБі.
А може це кешбек у Приватбанку був ТИМЧАСОВО?
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ingtrans
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Додано: Вів 06 лют, 2024 12:55
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Додано: Нед 18 лют, 2024 12:14
Друзі,не підкажете, чи не з'явилися нові стежки для переказу коштів без комісії з карти Приватбанку? Залишається лише Юнекс банк?
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:13
JanIs, тільки Юнекс і Радабанк.
У полі пошуку розділу "Платежі" вводити "поповнення карток" і побачити всі доступні варіанти.
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Howl
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:56
А коли прєвєт кешбек нараховує по акціям?Написано що раз на тиждень, а в який саме день щоб зрозуміти нарахували чи ні?
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Додано: Нед 18 лют, 2024 14:11
посетитель написав:
А коли прєвєт кешбек нараховує по акціям?Написано що раз на тиждень, а в який саме день щоб зрозуміти нарахували чи ні?
не нараховує, а виплачує з Вт по Пт
а нараховує він зразу -- з'являється жовта ладоня (і сума КБ) під сумою операції
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Amethyst
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Додано: Сер 21 лют, 2024 22:53
Amethyst написав: посетитель написав:
А коли прєвєт кешбек нараховує по акціям?Написано що раз на тиждень, а в який саме день щоб зрозуміти нарахували чи ні?
не нараховує, а виплачує з Вт по Пт
а нараховує він зразу -- з'являється жовта ладоня (і сума КБ) під сумою операції
Щось у мене за розрахунок в синево нічого такого не з'явилося (
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Додано: Сер 21 лют, 2024 23:06
посетитель написав: Amethyst написав: посетитель написав:
А коли прєвєт кешбек нараховує по акціям?Написано що раз на тиждень, а в який саме день щоб зрозуміти нарахували чи ні?
не нараховує, а виплачує з Вт по Пт
а нараховує він зразу -- з'являється жовта ладоня (і сума КБ) під сумою операції
Щось у мене за розрахунок в синево нічого такого не з'явилося (
Синєво -- МСС 8099, є в Краса та здоров’я з КБ3%.
Ну треба таки торбити сапорт, хай донараховують. З Приватом таке часто трап-ся
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