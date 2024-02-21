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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 372373374375

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
16%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:07

Re: ПриватБанк

  TipTop написав:найкраще через Спортбанк, ще й кешбек 1%, навіть при оплаті кредитними


поки Примат тупить зі своїми кешбеками "для дому. саді і огороду" ,
ТИМЧАСОВО платимо комуну в ПУМБі.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 21:07

  Goodman написав:
  TipTop написав:найкраще через Спортбанк, ще й кешбек 1%, навіть при оплаті кредитними


поки Примат тупить зі своїми кешбеками "для дому. саді і огороду" ,
ТИМЧАСОВО платимо комуну в ПУМБі.

А може це кешбек у Приватбанку був ТИМЧАСОВО? :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 12:55

Re: ПриватБанк

Нові враження з Apple в «Оплату частинами» до 15 платежів
з 6 лютого 2024 до 11 березня 2024
Купуйте бажані гаджети з вигодою.
Даруйте особливе для найособливіших 🥰

Оформіть бажаний товар в «Оплату частинами» та розділіть його вартість аж на 15 платежів. Відкрийте для себе новий світ можливостей з Apple!

Хто може взяти участь?
Повнолітні клієнти з ІПН, які мають картку «Універсальна» та ліміт на «Оплату частинами».

Як стати учасником акції?
Купуйте техніку Apple в магазинах-партнерах, в яких діє «Оплата частинами».

Які магазини беруть участь та інші деталі за посиланням:
https://newpromos.privatbank.ua/Apple_v ... _platezhiv
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 12:14

Друзі,не підкажете, чи не з'явилися нові стежки для переказу коштів без комісії з карти Приватбанку? Залишається лише Юнекс банк?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:13

Re: ПриватБанк

JanIs, тільки Юнекс і Радабанк.
У полі пошуку розділу "Платежі" вводити "поповнення карток" і побачити всі доступні варіанти.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:56

Re: ПриватБанк

А коли прєвєт кешбек нараховує по акціям?Написано що раз на тиждень, а в який саме день щоб зрозуміти нарахували чи ні?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 14:11

  посетитель написав:А коли прєвєт кешбек нараховує по акціям?Написано що раз на тиждень, а в який саме день щоб зрозуміти нарахували чи ні?

не нараховує, а виплачує з Вт по Пт
а нараховує він зразу -- з'являється жовта ладоня (і сума КБ) під сумою операції
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 22:53

  Amethyst написав:
  посетитель написав:А коли прєвєт кешбек нараховує по акціям?Написано що раз на тиждень, а в який саме день щоб зрозуміти нарахували чи ні?

не нараховує, а виплачує з Вт по Пт
а нараховує він зразу -- з'являється жовта ладоня (і сума КБ) під сумою операції


Щось у мене за розрахунок в синево нічого такого не з'явилося (
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 23:06

  посетитель написав:
  Amethyst написав:
  посетитель написав:А коли прєвєт кешбек нараховує по акціям?Написано що раз на тиждень, а в який саме день щоб зрозуміти нарахували чи ні?

не нараховує, а виплачує з Вт по Пт
а нараховує він зразу -- з'являється жовта ладоня (і сума КБ) під сумою операції


Щось у мене за розрахунок в синево нічого такого не з'явилося (

Синєво -- МСС 8099, є в Краса та здоров’я з КБ3%.
Ну треба таки торбити сапорт, хай донараховують. З Приватом таке часто трап-ся :wink:
Amethyst
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