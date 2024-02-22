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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 373374375376

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ПриватБанк 3.2 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
16%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 09:54

Re: ПриватБанк

2XL написав:Щось новеньке: приват-вклад розірвали, бо на дату подовження не було коштів
Приват, вже давненько таке робить, якщо "0".
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:13

  Zochan написав:
2XL написав:Щось новеньке: приват-вклад розірвали, бо на дату подовження не було коштів
Приват, вже давненько таке робить, якщо "0".

Таким образом даже от Копилки можно избавиться 8)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:16

Re: ПриватБанк

ramzes4 написав:
  Zochan написав:
2XL написав:Щось новеньке: приват-вклад розірвали, бо на дату подовження не було коштів
Приват, вже давненько таке робить, якщо "0".

Таким образом даже от Копилки можно избавиться 8)
18.01 з нулем подовжилась копілка
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 10:22

Re: ПриватБанк

ramzes4 написав:
  Zochan написав:Приват, вже давненько таке робить, якщо "0".

Таким образом даже от Копилки можно избавиться 8)


Ні, таке тільки з ПриватВкладом, а від Скарбнички так просто не спекаєшся :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 11:34

Re: ПриватБанк

  2XL написав:Щось новеньке: приват-вклад розірвали, бо на дату подовження не було коштів
В умовах по вкладу написано, що мінільна сума — 2 ₴/$/€.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 11:41

Re: ПриватБанк

Howl написав:
  2XL написав:Щось новеньке: приват-вклад розірвали, бо на дату подовження не було коштів
В умовах по вкладу написано, що мінільна сума — 2 ₴/$/€.


Ця умова тільки для відкриття нового.
Продовжуватись може і з 0.01.
Zochan
 
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