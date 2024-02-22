|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лют, 2024 09:54
2XL написав:Щось новеньке: приват-вклад розірвали, бо на дату подовження не було коштів
Приват, вже давненько таке робить, якщо "0".
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 1011
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лют, 2024 10:13
Zochan написав:
2XL написав:Щось новеньке: приват-вклад розірвали, бо на дату подовження не було коштів
Приват, вже давненько таке робить, якщо "0".
Таким образом даже от Копилки можно избавиться
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 1053
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2309 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 лют, 2024 10:16
ramzes4 написав: Zochan написав:
2XL написав:Щось новеньке: приват-вклад розірвали, бо на дату подовження не було коштів
Приват, вже давненько таке робить, якщо "0".
Таким образом даже от Копилки можно избавиться
18.01 з нулем подовжилась копілка
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 4113
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лют, 2024 10:22
ramzes4 написав: Zochan написав:
Приват, вже давненько таке робить, якщо "0".
Таким образом даже от Копилки можно избавиться
Ні, таке тільки з ПриватВкладом, а від Скарбнички так просто не спекаєшся
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 1011
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лют, 2024 11:34
2XL написав:
Щось новеньке: приват-вклад розірвали, бо на дату подовження не було коштів
В умовах по вкладу написано, що мінільна сума — 2 ₴/$/€.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5848
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 1078 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 22 лют, 2024 11:41
Howl написав: 2XL написав:
Щось новеньке: приват-вклад розірвали, бо на дату подовження не було коштів
В умовах по вкладу написано, що мінільна сума — 2 ₴/$/€.
Ця умова тільки для відкриття нового.
Продовжуватись може і з 0.01.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 1011
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 лют, 2024 14:11
Zochan, почитав умови договору до цього депозиту й Ви праві:
4.2. Якщо на дату закінчення терміну вкладу залишок вкладу буде нульовим, Банк має право закрити рахунок вкладу.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5848
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 1078 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|