RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 374375376377

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
16%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:38

Re: ПриватБанк

  mailsiteline написав:как получить выписку по закрытому счету ФОП?
Через поддержку не пробовали решить вопрос? Просто ящик cancelyaria@privatbank.ua криво работает. Если письмо они открыли и зарегистрировали, то присылают ответом входящий номер. Но порой такого письма нет и приходилось через поддержку жаловаться, что нет такого письма... Потом у же и обращение в системе было видно.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5856
З нами з: 08.03.18
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1078 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 06:39

Re: ПриватБанк

В течении более полугода со своей карты приват банка каждый месяц в один день перевожу дочери (помощь) на ее карту приват банка 10 т гривен. Не подпаду я под финансовое мониторирование и не заблокируют мою карту? Так понимаю, что все эти переводы первоначально отслеживает программа. Спасибо заранее всем ответившим.
Boriss
 
Повідомлень: 22
З нами з: 25.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 06:57

Re: ПриватБанк

Boriss написав:Не подпаду я под финансовое мониторирование и не заблокируют мою карту?

Малоймовірно. Можна не переживати.
Zochan
 
Повідомлень: 1030
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 21:27

Re: ПриватБанк

На гарячій лінії мене консультують, а що в банка немає такого поняття як дата проведення операції. Тобто яким числом здійснена, таким і проведена.
Я просто зараз думаю, що я марно сплачу на АЗС у останній день місяця ?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4121
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 21:53

  2XL написав:На гарячій лінії мене консультують, а що в банка немає такого поняття як дата проведення операції. Тобто яким числом здійснена, таким і проведена.
Я просто зараз думаю, що я марно сплачу на АЗС у останній день місяця ?

Платить, все норм буде.
Якщо ви про Візу з 1.5%, то це знижка на саму оплату(на касі або ВОГ ТСО), вона зразу не нараховується на суму оплати ))
А проводка по рахунку у Привата є, тільки сам Приват про це не знає. Але клієнти бачать як оплати у останній день місяця попадають у наступний (грейс на Уні) місяць. Ну то таке
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5093
З нами з: 05.05.21
Подякував: 392 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 22:36

Re: ПриватБанк

  2XL написав:На гарячій лінії мене консультують, а що в банка немає такого поняття як дата проведення операції.
Якщо замовити офлайн виписку через сервіс довідок, то там можна побачити операції, які проведені по рахунку. Щодо до дати клірингу (проводки), ну таке побачити не можливо.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5856
З нами з: 08.03.18
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1078 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 374375376377
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11413)
26.02.2024 22:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.