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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:38
mailsiteline написав:
как получить выписку по закрытому счету ФОП?
Через поддержку не пробовали решить вопрос? Просто ящик cancelyaria@privatbank.ua
криво работает. Если письмо они открыли и зарегистрировали, то присылают ответом входящий номер. Но порой такого письма нет и приходилось через поддержку жаловаться, что нет такого письма... Потом у же и обращение в системе было видно.
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Додано: Нед 25 лют, 2024 06:39
В течении более полугода со своей карты приват банка каждый месяц в один день перевожу дочери (помощь) на ее карту приват банка 10 т гривен. Не подпаду я под финансовое мониторирование и не заблокируют мою карту? Так понимаю, что все эти переводы первоначально отслеживает программа. Спасибо заранее всем ответившим.
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Додано: Нед 25 лют, 2024 06:57
Boriss написав:Не подпаду я под финансовое мониторирование и не заблокируют мою карту?
Малоймовірно. Можна не переживати.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 21:27
На гарячій лінії мене консультують, а що в банка немає такого поняття як дата проведення операції. Тобто яким числом здійснена, таким і проведена.
Я просто зараз думаю, що я марно сплачу на АЗС у останній день місяця ?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 21:53
2XL написав:
На гарячій лінії мене консультують, а що в банка немає такого поняття як дата проведення операції. Тобто яким числом здійснена, таким і проведена.
Я просто зараз думаю, що я марно сплачу на АЗС у останній день місяця ?
Платить, все норм буде.
Якщо ви про Візу з 1.5%, то це знижка на саму оплату(на касі або ВОГ ТСО), вона зразу не нараховується на суму оплати ))
А проводка по рахунку у Привата є, тільки сам Приват про це не знає. Але клієнти бачать як оплати у останній день місяця попадають у наступний (грейс на Уні) місяць. Ну то таке
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Додано: Пон 26 лют, 2024 22:36
2XL написав:
На гарячій лінії мене консультують, а що в банка немає такого поняття як дата проведення операції.
Якщо замовити офлайн виписку через сервіс довідок, то там можна побачити операції, які проведені по рахунку. Щодо до дати клірингу (проводки), ну таке побачити не можливо.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 23:53
Howl написав: 2XL написав:
На гарячій лінії мене консультують, а що в банка немає такого поняття як дата проведення операції.
Якщо замовити офлайн виписку через сервіс довідок, то там можна побачити операції, які проведені по рахунку. Щодо до дати клірингу (проводки), ну таке побачити не можливо.
Не зовсім зрозуміло, розділ Сервіси у додатку?
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