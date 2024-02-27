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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 375376377378

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
6
2- Погане. Некомпетентне.
16%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:16

  vsemka написав:Акція з кешбеком 3% краса та здоров"я) Зареєструвався на сайті,підтвердив реєстрацію в застосунку, зробив покупку в Єві. В додатку покупка проходить як здоров"я і краса, начеб то все норм, але значка з рукою, що підтверджує кешбек, немає.Хто стикався з цим, може вже цього значка немалює ? Подумав може реєстрація не пройшла, хотів зареєструватися по новій, а мені пише, що вже в акції зареєстрований)))

Патамуша нуна читати уважно:
Кешбек 3% в салонах краси, фітнес-залах, медзакладах і лабораторіях.
Де тут МАГАЗИ косметики?!!

з 15 лют до 15 трав = 3%
«Краса та здоров’я» 🏥✂️🏋 :
7230, 7997, 7941, 4119, 5047, 5296, 5975, 5976, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8044, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099.

....це перукарні, басейни і аналізи здати :P :P
Amethyst
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