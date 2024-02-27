vsemka написав:Акція з кешбеком 3% краса та здоров"я) Зареєструвався на сайті,підтвердив реєстрацію в застосунку, зробив покупку в Єві. В додатку покупка проходить як здоров"я і краса, начеб то все норм, але значка з рукою, що підтверджує кешбек, немає.Хто стикався з цим, може вже цього значка немалює ? Подумав може реєстрація не пройшла, хотів зареєструватися по новій, а мені пише, що вже в акції зареєстрований)))
Патамуша нуна читати уважно:
Кешбек 3% в салонах краси, фітнес-залах, медзакладах і лабораторіях.
Де тут МАГАЗИ косметики?!!
з 15 лют до 15 трав = 3%
«Краса та здоров’я» 🏥✂️🏋 :
7230, 7997, 7941, 4119, 5047, 5296, 5975, 5976, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8044, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099.
....це перукарні, басейни і аналізи здати