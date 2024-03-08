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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лют, 2024 17:16
vsemka написав:
Акція з кешбеком 3% краса та здоров"я) Зареєструвався на сайті,підтвердив реєстрацію в застосунку, зробив покупку в Єві. В додатку покупка проходить як здоров"я і краса, начеб то все норм, але значка з рукою, що підтверджує кешбек, немає.Хто стикався з цим, може вже цього значка немалює ? Подумав може реєстрація не пройшла, хотів зареєструватися по новій, а мені пише, що вже в акції зареєстрований)))
Патамуша нуна читати уважно:Кешбек 3% в салонах краси, фітнес-залах, медзакладах і лабораторіях.
Де тут МАГАЗИ косметики?!!
з 15 лют до 15 трав = 3%
«Краса та здоров’я» 🏥✂️🏋 :
7230, 7997, 7941, 4119, 5047, 5296, 5975, 5976, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8044, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099.
....це перукарні, басейни і аналізи здати
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Amethyst
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:01
Чудеса, Приват насыпал 5% кб на всё, за лимитные, при замене карты по сроку.
Пока вижу по еде, но и так аж не верится. Обманут наверное, но кб светится. Грязными вроде.//
Но на какой срок забыл, т.к. изначально не верил в такую ересь.)
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Додано: Нед 03 бер, 2024 09:11
Платіж по оплаті частинами - був залишок менший за платіж і знялась не вся сума. Рівно під нуль. Які наслідки такої ситуації?
Грошей докинув, але нічого не відбувається
Відповідь чату: будуть спроби дозняти недостающу суму впродовж дня
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Додано: Нед 03 бер, 2024 10:31
Feh14 написав:Чудеса, Приват насыпал 5% кб на всё, за лимитные, при замене карты по сроку.
Пока вижу по еде, но и так аж не верится. Обманут наверное, но кб светится. Грязными вроде.//
Но на какой срок забыл, т.к. изначально не верил в такую ересь.)
Мені давали на місяць. Спочатку думав - на календарний, але і далі нараховували. Дослідним шляхом з'ясував, що на місяць, від дати пропозиції. Коли дали- було невідомо. Робив ранком тестову проплату на Ясно. Якщо нараховували- весь день використовував.
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lel
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Додано: Нед 03 бер, 2024 10:51
lel написав:
Feh14 написав:Чудеса, Приват насыпал 5% кб на всё, за лимитные, при замене карты по сроку.
Пока вижу по еде, но и так аж не верится. Обманут наверное, но кб светится. Грязными вроде.//
Но на какой срок забыл, т.к. изначально не верил в такую ересь.)
Мені давали на місяць. Спочатку думав - на календарний, але і далі нараховували. Дослідним шляхом з'ясував, що на місяць, від дати пропозиції. Коли дали- було невідомо. Робив ранком тестову проплату на Ясно. Якщо нараховували- весь день використовував.
Хто не користується якийсь час, то дають деколи 3-5%, але з обмеженням суми на місяць.
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Ой+
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Додано: Нед 03 бер, 2024 12:06
lel написав:
ені давали на місяць. Спочатку думав - на календарний, але і далі нараховували. Дослідним шляхом з'ясував, що на місяць, від дати пропозиції. Коли дали- було невідомо. Робив ранком тестову проплату на Ясно. Якщо нараховували- весь день використовував.
А на какие категории распространялось?
Например коммуналка, мобильный? Эпицентр?
Пока я вижу что на продукты и аптеки, коммуналка/мобильная с комиссией вижу на Привате, нужно на чём то мелком проверить)
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Feh14
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Додано: Нед 03 бер, 2024 13:22
Можливо отримати на касі, наприклад, 1250 доларів, чи видають тільки суми кратні 100?
Мінімальна сума замовлення 300 Дол?
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novichok
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Додано: Нед 03 бер, 2024 13:59
novichok написав:Можливо отримати на касі, наприклад, 1250 доларів, чи видають тільки суми кратні 100?
Мінімальна сума замовлення 300 Дол?
Якщо будуть купюри то видадуть. Дрібніші бувають
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:42
за погашення Оплати Частинами з кредитних коштів вже беруть 4% ?
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novichok
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