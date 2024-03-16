Ой+ написав:
Хто не користується якийсь час, то дають деколи 3-5%, але з обмеженням суми на місяць.
Не підкажете яке там обмеження, бо тп не відповідае.((
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 бер, 2024 19:06
Не підкажете яке там обмеження, бо тп не відповідае.((
Додано: Сер 13 бер, 2024 15:17
Додано: Суб 16 бер, 2024 09:30
Re: ПриватБанк
Дивні рішення банку: взяли і урізали кредитний ліміт з 100 до 95. Використано приблизно 5k ліміту і 7k оплати частинами.
В чому суть таких дій, крім датування,
мені не зрозуміло...
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