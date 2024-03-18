Ой+ написав:
Хто не користується якийсь час, то дають деколи 3-5%, але з обмеженням суми на місяць.
Не підкажете яке там обмеження, бо тп не відповідае.((
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Додано: Вів 12 бер, 2024 19:06
Не підкажете яке там обмеження, бо тп не відповідае.((
Додано: Сер 13 бер, 2024 15:17
Додано: Суб 16 бер, 2024 09:30
Re: ПриватБанк
Дивні рішення банку: взяли і урізали кредитний ліміт з 100 до 95. Використано приблизно 5k ліміту і 7k оплати частинами.
В чому суть таких дій, крім датування,
мені не зрозуміло...
Додано: Суб 16 бер, 2024 16:08
Дюрі-бачі не могу сказать на 100%, но банки обязаны не использованные кредитные линии также учитывать как риск и формировать под них резервы, а также учитывать при расчете нормативов. Бывает что иногда где-то чего-то чутка не хватает для резервов или нормативов - тогда по "бырому" урезают по "чуть-чуть" у клиентов которые не сильно сами линии используют чтобы привести показатели в норму. Позже могут даже вернуть все взад. Учитывая что через пару недель у банков квартальная дата - а расчеты выполнения тех или иных показателей делаются постоянно - то такое уменьшение как по мне вполне логично с учетом того что я написал
Додано: Суб 16 бер, 2024 16:53
Для привата це звична справа, вони можуть сьогодні дати ліміт, а через неділю його забрати. В мене так було з лімітом на оплату частинами декілька разів.
Додано: Суб 16 бер, 2024 19:10
Re: ПриватБанк
Перший раз як витратив весь ліміт в тому місяці 50к.
Цього місяця погасив 47 - зразу забрали всі наявні кошти, залишили 2+
Ліміт 50 був багато років і не мінявся. Плачу дві розстрочки.
Додано: Пон 18 бер, 2024 19:50
Re: ПриватБанк
Саме тупе, що можна зробити з боку банку - це закриватися під час тривог! Я розумію, що у Львові тривога раз на 3 дні по 20 хвилин, але у Харкові, Сумах тривоги постійні, я не уявляю як можна користуватися банківськими послугами, будучи ще і віп клієнтом, якщо відділення закрито 8 годин з 9 робочих! Працівники просиджують штани, за що отримують зарплату! Вже всі банки потихеньку йдуть на зустріч клієнтам і тільки привату абсолютно все одно на клієнта, втім як і у всіх інших випадках
Додано: Пон 18 бер, 2024 20:57
Re: ПриватБанк
Претензія не до банку, вони це не по своїй забаганці роблять
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