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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 376377378379

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ПриватБанк 3.2 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
8
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 19:06

  Ой+ написав:
  lel написав:Мені давали на місяць. Спочатку думав - на календарний, але і далі нараховували. Дослідним шляхом з'ясував, що на місяць, від дати пропозиції. Коли дали- було невідомо. Робив ранком тестову проплату на Ясно. Якщо нараховували- весь день використовував.

Хто не користується якийсь час, то дають деколи 3-5%, але з обмеженням суми на місяць.

Не підкажете яке там обмеження, бо тп не відповідае.((
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 15:17

  Feh14 написав:Не підкажете яке там обмеження, бо тп не відповідае.((

Осенью мне и родственнику дали 3% на всё, максимум 300 грн/мес (вроде чистыми, но точно не помню)
Driver
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 09:30

Re: ПриватБанк

Дивні рішення банку: взяли і урізали кредитний ліміт з 100 до 95. Використано приблизно 5k ліміту і 7k оплати частинами.
В чому суть таких дій, крім датування,
мені не зрозуміло...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:08

Дюрі-бачі не могу сказать на 100%, но банки обязаны не использованные кредитные линии также учитывать как риск и формировать под них резервы, а также учитывать при расчете нормативов. Бывает что иногда где-то чего-то чутка не хватает для резервов или нормативов - тогда по "бырому" урезают по "чуть-чуть" у клиентов которые не сильно сами линии используют чтобы привести показатели в норму. Позже могут даже вернуть все взад. Учитывая что через пару недель у банков квартальная дата - а расчеты выполнения тех или иных показателей делаются постоянно - то такое уменьшение как по мне вполне логично с учетом того что я написал
WallNutPen
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:53

  Дюрі-бачі написав:Дивні рішення банку: взяли і урізали кредитний ліміт з 100 до 95. Використано приблизно 5k ліміту і 7k оплати частинами.
В чому суть таких дій, крім датування,
мені не зрозуміло...

Для привата це звична справа, вони можуть сьогодні дати ліміт, а через неділю його забрати. В мене так було з лімітом на оплату частинами декілька разів.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 19:10

Re: ПриватБанк

Дюрі-бачі написав:Дивні рішення банку: взяли і урізали кредитний ліміт з 100 до 95. Використано приблизно 5k ліміту і 7k оплати частинами.
В чому суть таких дій, крім датування,
мені не зрозуміло...
Перший раз як витратив весь ліміт в тому місяці 50к.
Цього місяця погасив 47 - зразу забрали всі наявні кошти, залишили 2+
Ліміт 50 був багато років і не мінявся. Плачу дві розстрочки.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:50

Re: ПриватБанк

Саме тупе, що можна зробити з боку банку - це закриватися під час тривог! Я розумію, що у Львові тривога раз на 3 дні по 20 хвилин, але у Харкові, Сумах тривоги постійні, я не уявляю як можна користуватися банківськими послугами, будучи ще і віп клієнтом, якщо відділення закрито 8 годин з 9 робочих! Працівники просиджують штани, за що отримують зарплату! Вже всі банки потихеньку йдуть на зустріч клієнтам і тільки привату абсолютно все одно на клієнта, втім як і у всіх інших випадках
nnallex
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:57

Re: ПриватБанк

nnallex написав:Саме тупе, що можна зробити з боку банку - це закриватися під час тривог! Я розумію, що у Львові тривога раз на 3 дні по 20 хвилин, але у Харкові, Сумах тривоги постійні, я не уявляю як можна користуватися банківськими послугами, будучи ще і віп клієнтом, якщо відділення закрито 8 годин з 9 робочих! Працівники просиджують штани, за що отримують зарплату! Вже всі банки потихеньку йдуть на зустріч клієнтам і тільки привату абсолютно все одно на клієнта, втім як і у всіх інших випадках
Претензія не до банку, вони це не по своїй забаганці роблять
2XL
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