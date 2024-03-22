RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 376377378379

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
8
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 19:06

  Ой+ написав:
  lel написав:Мені давали на місяць. Спочатку думав - на календарний, але і далі нараховували. Дослідним шляхом з'ясував, що на місяць, від дати пропозиції. Коли дали- було невідомо. Робив ранком тестову проплату на Ясно. Якщо нараховували- весь день використовував.

Хто не користується якийсь час, то дають деколи 3-5%, але з обмеженням суми на місяць.

Не підкажете яке там обмеження, бо тп не відповідае.((
Feh14
 
Повідомлень: 83
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 15:17

  Feh14 написав:Не підкажете яке там обмеження, бо тп не відповідае.((

Осенью мне и родственнику дали 3% на всё, максимум 300 грн/мес (вроде чистыми, но точно не помню)
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 280
З нами з: 13.06.16
Подякував: 70 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 09:30

Re: ПриватБанк

Дивні рішення банку: взяли і урізали кредитний ліміт з 100 до 95. Використано приблизно 5k ліміту і 7k оплати частинами.
В чому суть таких дій, крім датування,
мені не зрозуміло...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2579
З нами з: 29.07.22
Подякував: 473 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:08

Дюрі-бачі не могу сказать на 100%, но банки обязаны не использованные кредитные линии также учитывать как риск и формировать под них резервы, а также учитывать при расчете нормативов. Бывает что иногда где-то чего-то чутка не хватает для резервов или нормативов - тогда по "бырому" урезают по "чуть-чуть" у клиентов которые не сильно сами линии используют чтобы привести показатели в норму. Позже могут даже вернуть все взад. Учитывая что через пару недель у банков квартальная дата - а расчеты выполнения тех или иных показателей делаются постоянно - то такое уменьшение как по мне вполне логично с учетом того что я написал
WallNutPen
 
Повідомлень: 1073
З нами з: 08.06.20
Подякував: 32 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 16:53

  Дюрі-бачі написав:Дивні рішення банку: взяли і урізали кредитний ліміт з 100 до 95. Використано приблизно 5k ліміту і 7k оплати частинами.
В чому суть таких дій, крім датування,
мені не зрозуміло...

Для привата це звична справа, вони можуть сьогодні дати ліміт, а через неділю його забрати. В мене так було з лімітом на оплату частинами декілька разів.
antey718
 
Повідомлень: 840
З нами з: 03.08.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 19:10

Re: ПриватБанк

Дюрі-бачі написав:Дивні рішення банку: взяли і урізали кредитний ліміт з 100 до 95. Використано приблизно 5k ліміту і 7k оплати частинами.
В чому суть таких дій, крім датування,
мені не зрозуміло...
Перший раз як витратив весь ліміт в тому місяці 50к.
Цього місяця погасив 47 - зразу забрали всі наявні кошти, залишили 2+
Ліміт 50 був багато років і не мінявся. Плачу дві розстрочки.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4171
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 19:50

Re: ПриватБанк

Саме тупе, що можна зробити з боку банку - це закриватися під час тривог! Я розумію, що у Львові тривога раз на 3 дні по 20 хвилин, але у Харкові, Сумах тривоги постійні, я не уявляю як можна користуватися банківськими послугами, будучи ще і віп клієнтом, якщо відділення закрито 8 годин з 9 робочих! Працівники просиджують штани, за що отримують зарплату! Вже всі банки потихеньку йдуть на зустріч клієнтам і тільки привату абсолютно все одно на клієнта, втім як і у всіх інших випадках
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 393
З нами з: 09.11.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:57

Re: ПриватБанк

nnallex написав:Саме тупе, що можна зробити з боку банку - це закриватися під час тривог! Я розумію, що у Львові тривога раз на 3 дні по 20 хвилин, але у Харкові, Сумах тривоги постійні, я не уявляю як можна користуватися банківськими послугами, будучи ще і віп клієнтом, якщо відділення закрито 8 годин з 9 робочих! Працівники просиджують штани, за що отримують зарплату! Вже всі банки потихеньку йдуть на зустріч клієнтам і тільки привату абсолютно все одно на клієнта, втім як і у всіх інших випадках
Претензія не до банку, вони це не по своїй забаганці роблять
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4171
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:21

Re: ПриватБанк

Доброго всем дня.
Столкнулся с такой ситуацией, проверяю карту человека по Приват 24, она принадлежит женщине
Мне скидывают справку, которую через сайт привата проверяется и там владелец мужчина
Подозреваю что это муж и жена, но может ли быть такое чтоб данные так разнились или это совместный счет?
nosfferatu7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 01.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 376377378379
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3789)
22.03.2024 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.