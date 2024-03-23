nosfferatu7 написав:Подозреваю что это муж и жена, но может ли быть такое чтоб данные так разнились или это совместный счет?
Муж выпустил к своему счёту карту на доверенное лицо (в качестве доверенного лица выступает жена). Переводите на карту жены, а средства поступают на счёт мужа. Жена видит операции, которые сделаны по этой карте, а муж видит всё. Доступ к средствам имеют оба.
unicdima написав:це все добре але в приват24 його нема. я тут нажав якусь акцію, а воно мені пише - ви вже зареєстровані. І нема де подивитися на які кешбеки підписався.
Не могу дать пошаговый путь - но если покликать в аппке - то там в "помощи онлайн" есть пункт менюшки - акции на которые я подписан - я как то набредал на нее - и при запросе выдает даже акции которые уже закончились пару лет назад - ну и текущие на которые подписан естественно тоже.