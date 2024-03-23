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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 377378379380

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ПриватБанк 3.2 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
8
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:29

Re: ПриватБанк

  nosfferatu7 написав:Подозреваю что это муж и жена, но может ли быть такое чтоб данные так разнились или это совместный счет?
Муж выпустил к своему счёту карту на доверенное лицо (в качестве доверенного лица выступает жена). Переводите на карту жены, а средства поступают на счёт мужа. Жена видит операции, которые сделаны по этой карте, а муж видит всё. Доступ к средствам имеют оба.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 22:07

  unicdima написав:Де у приват24 пише за кешбек?
все перерив


Якщо це акція типа цієї - у додатку (Android) під сумою операції малює долоню в синьому колі, коли натискаю на операцію - так і пише "Кешбек +хх.хх UAH".
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 23:10

  wildlynx написав:
  unicdima написав:Де у приват24 пише за кешбек?
все перерив


Якщо це акція типа цієї - у додатку (Android) під сумою операції малює долоню в синьому колі, коли натискаю на операцію - так і пише "Кешбек +хх.хх UAH".

так да але воно якось по дебільному, от у моно окрема сторінка на кешбек.
зараз у привата є якісь акції з кешбеком?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 23:14

Re: ПриватБанк

  unicdima написав:зараз у привата є якісь акції з кешбеком?

https://newpromos.privatbank.ua/
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 23:24

  Howl написав:
  unicdima написав:зараз у привата є якісь акції з кешбеком?

https://newpromos.privatbank.ua/

це все добре але в приват24 його нема. я тут нажав якусь акцію, а воно мені пише - ви вже зареєстровані. І нема де подивитися на які кешбеки підписався.
Дебільний сервіс.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 23:49

Re: ПриватБанк

  unicdima написав:це все добре але в приват24 його нема. я тут нажав якусь акцію, а воно мені пише - ви вже зареєстровані. І нема де подивитися на які кешбеки підписався.

Не могу дать пошаговый путь - но если покликать в аппке - то там в "помощи онлайн" есть пункт менюшки - акции на которые я подписан - я как то набредал на нее - и при запросе выдает даже акции которые уже закончились пару лет назад - ну и текущие на которые подписан естественно тоже.
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