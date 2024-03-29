ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:29
nosfferatu7 написав:
Подозреваю что это муж и жена, но может ли быть такое чтоб данные так разнились или это совместный счет?
Муж выпустил к своему счёту карту на доверенное лицо (в качестве доверенного лица выступает жена). Переводите на карту жены, а средства поступают на счёт мужа. Жена видит операции, которые сделаны по этой карте, а муж видит всё. Доступ к средствам имеют оба.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 22:07
unicdima написав:
Де у приват24 пише за кешбек?
все перерив
Якщо це акція типа
цієї
- у додатку (Android) під сумою операції малює долоню в синьому колі, коли натискаю на операцію - так і пише "Кешбек +хх.хх UAH".
wildlynx
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Додано: Суб 23 бер, 2024 23:10
wildlynx написав: unicdima написав:
Де у приват24 пише за кешбек?
все перерив
Якщо це акція типа
цієї
- у додатку (Android) під сумою операції малює долоню в синьому колі, коли натискаю на операцію - так і пише "Кешбек +хх.хх UAH".
так да але воно якось по дебільному, от у моно окрема сторінка на кешбек.
зараз у привата є якісь акції з кешбеком?
unicdima
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Додано: Суб 23 бер, 2024 23:14
unicdima написав:
зараз у привата є якісь акції з кешбеком?
https://newpromos.privatbank.ua/
Howl
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Додано: Суб 23 бер, 2024 23:24
це все добре але в приват24 його нема. я тут нажав якусь акцію, а воно мені пише - ви вже зареєстровані. І нема де подивитися на які кешбеки підписався.
Дебільний сервіс.
unicdima
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Додано: Суб 23 бер, 2024 23:49
unicdima написав:
це все добре але в приват24 його нема. я тут нажав якусь акцію, а воно мені пише - ви вже зареєстровані. І нема де подивитися на які кешбеки підписався.
Не могу дать пошаговый путь - но если покликать в аппке - то там в "помощи онлайн" есть пункт менюшки - акции на которые я подписан - я как то набредал на нее - и при запросе выдает даже акции которые уже закончились пару лет назад - ну и текущие на которые подписан естественно тоже.
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Додано: Пон 25 бер, 2024 10:54
Пума
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Додано: Пон 25 бер, 2024 11:36
Пума написав:
Приват массово блокує рахунки
Яку порекомендуєте альтернативу?
"єсть лі жизнь ̶н̶а̶ ̶М̶а̶р̶с̶є?̶ ̶" без Привата?
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Додано: Пон 25 бер, 2024 15:38
Відповідь банку надана автору ще 8 березня, але автор її нам не показав. Чому? Форум для того і існує, щоб ділитися досвідом і не здійснювати помилок.
acsir
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:38
Формучани, комусь повертався СЕП оплачений в Приват24 карткою іншого банку? Як швидко? Треба їх штовхати шоб знайшли чи самі відправляють повернення туди, звідки сплачували зі свого транзитника?
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