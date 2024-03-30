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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 бер, 2024 08:50
Примат запропонував безкоштовну доставку перевипущеної картки Новою поштою (по Україні) або на адресу (за кордоном). Непогана пропозиція. Загубив фізичну картку -> перевипустив віртуальну -> згодом перевипустив на фізичну з отриманням на НП.
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:15
Re: ПриватБанк
Також запропонували і показали, як безкоштовно замовити фізичний пластик. І болванки тепер не видають. Оновили анкету в частині місця видачі паспорта, був напис мовою і язіком. За компанію збільшив розмір можливих надходжень.
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