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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 бер, 2024 08:50
Примат запропонував безкоштовну доставку перевипущеної картки Новою поштою (по Україні) або на адресу (за кордоном). Непогана пропозиція. Загубив фізичну картку -> перевипустив віртуальну -> згодом перевипустив на фізичну з отриманням на НП.
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:15
Re: ПриватБанк
Також запропонували і показали, як безкоштовно замовити фізичний пластик. І болванки тепер не видають. Оновили анкету в частині місця видачі паспорта, був напис мовою і язіком. За компанію збільшив розмір можливих надходжень.
Додано: Суб 30 бер, 2024 13:12
Re: ПриватБанк
Я зробив оплату комунальної послуги у Приват24 із картки іншого банку. У тоже же день прийшлося скасувати, щоб повторити платіж із іншими даними (скасувати можна протягом від декількох хвилин до кінця поточної доби) -- кошти зайшли на КдВ.
Скоріше за все, тут аналогічно. Кошти можуть бути зараховані або на КдВ, або на картку за замовченням (налаштовується в платіжних налаштуваннях). Щодо швидкості, то в залежності від того, кому був відправлений СЕП (фізособі чи бізнесу), банк відправляє в той же день чи на наступний день (вихідні під питанням), далі залежить від отримувача -- може маринувати 3 дні й при чому робочих.
Скоріше за все, у підтримку варто звернутися.
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