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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 378379380381

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ПриватБанк 3.2 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
8
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 09:50

Примат запропонував безкоштовну доставку перевипущеної картки Новою поштою (по Україні) або на адресу (за кордоном). Непогана пропозиція. Загубив фізичну картку -> перевипустив віртуальну -> згодом перевипустив на фізичну з отриманням на НП.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:15

Re: ПриватБанк

Solar_simfi написав:Примат запропонував безкоштовну доставку перевипущеної картки Новою поштою (по Україні) або на адресу (за кордоном). Непогана пропозиція. Загубив фізичну картку -> перевипустив віртуальну -> згодом перевипустив на фізичну з отриманням на НП.
Також запропонували і показали, як безкоштовно замовити фізичний пластик. І болванки тепер не видають. Оновили анкету в частині місця видачі паспорта, був напис мовою і язіком. За компанію збільшив розмір можливих надходжень.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 14:12

Re: ПриватБанк

  24589 написав:Формучани, комусь повертався СЕП оплачений в Приват24 карткою іншого банку?
Я зробив оплату комунальної послуги у Приват24 із картки іншого банку. У тоже же день прийшлося скасувати, щоб повторити платіж із іншими даними (скасувати можна протягом від декількох хвилин до кінця поточної доби) -- кошти зайшли на КдВ.
Скоріше за все, тут аналогічно. Кошти можуть бути зараховані або на КдВ, або на картку за замовченням (налаштовується в платіжних налаштуваннях). Щодо швидкості, то в залежності від того, кому був відправлений СЕП (фізособі чи бізнесу), банк відправляє в той же день чи на наступний день (вихідні під питанням), далі залежить від отримувача -- може маринувати 3 дні й при чому робочих.

Скоріше за все, у підтримку варто звернутися.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:08

А хтось отримував кб від Привата, як вони виплачують.
Місяць з кб пройшов, десь 28.03 останній день був, кб нема і нема(
Треба вже в підтримку дзвонити чи чекати?)
Ранком 3.04 прийшов, не актуально)
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:44

Re: ПриватБанк

В Алло зараз кешбек 5%, а як він буде нарахований при придбанні товару в кредит з використанням "Оплата частинами"?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 21:27

  Arbitr написав:В Алло зараз кешбек 5%, а як він буде нарахований при придбанні товару в кредит з використанням "Оплата частинами"?

Ніяк не буде.
ramzes4
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