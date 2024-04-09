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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 378379380381

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
8
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 09:50

Примат запропонував безкоштовну доставку перевипущеної картки Новою поштою (по Україні) або на адресу (за кордоном). Непогана пропозиція. Загубив фізичну картку -> перевипустив віртуальну -> згодом перевипустив на фізичну з отриманням на НП.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:15

Re: ПриватБанк

Solar_simfi написав:Примат запропонував безкоштовну доставку перевипущеної картки Новою поштою (по Україні) або на адресу (за кордоном). Непогана пропозиція. Загубив фізичну картку -> перевипустив віртуальну -> згодом перевипустив на фізичну з отриманням на НП.
Також запропонували і показали, як безкоштовно замовити фізичний пластик. І болванки тепер не видають. Оновили анкету в частині місця видачі паспорта, був напис мовою і язіком. За компанію збільшив розмір можливих надходжень.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 14:12

Re: ПриватБанк

  24589 написав:Формучани, комусь повертався СЕП оплачений в Приват24 карткою іншого банку?
Я зробив оплату комунальної послуги у Приват24 із картки іншого банку. У тоже же день прийшлося скасувати, щоб повторити платіж із іншими даними (скасувати можна протягом від декількох хвилин до кінця поточної доби) -- кошти зайшли на КдВ.
Скоріше за все, тут аналогічно. Кошти можуть бути зараховані або на КдВ, або на картку за замовченням (налаштовується в платіжних налаштуваннях). Щодо швидкості, то в залежності від того, кому був відправлений СЕП (фізособі чи бізнесу), банк відправляє в той же день чи на наступний день (вихідні під питанням), далі залежить від отримувача -- може маринувати 3 дні й при чому робочих.

Скоріше за все, у підтримку варто звернутися.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:08

А хтось отримував кб від Привата, як вони виплачують.
Місяць з кб пройшов, десь 28.03 останній день був, кб нема і нема(
Треба вже в підтримку дзвонити чи чекати?)
Ранком 3.04 прийшов, не актуально)
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:44

Re: ПриватБанк

В Алло зараз кешбек 5%, а як він буде нарахований при придбанні товару в кредит з використанням "Оплата частинами"?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 21:27

  Arbitr написав:В Алло зараз кешбек 5%, а як він буде нарахований при придбанні товару в кредит з використанням "Оплата частинами"?

Ніяк не буде.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 12:06

  acsir написав:
  Пума написав:Приват массово блокує рахунки. По фінмоніторінгу та просто так.

https://minfin.com.ua/ua/company/privat ... ew/356957/

Яку порекомендуєте альтернативу?

Відповідь банку надана автору ще 8 березня, але автор її нам не показав. Чому? Форум для того і існує, щоб ділитися досвідом і не здійснювати помилок.

Банк ничего не объясняет, а просто отправляет письмо с уведомлением о разрыве отношений. Телефон клиента блокируется и нельзя ни позвонить, ни связаться через чат и в отделении ничего ответить не могут т.к. не имеют информации и доступа к данным.
И не важно сколько лет вы являетесь клиентом банка 10,15 или 20, сколько у вас золотых карт и пр. Т.е. даже не предупреждая.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:34

Вітаю усіх небайдужих, дуже необхідна порада, як повернути немаленьку суму, яку намагаються поцупити шахраї. Сьогодні в мобільному додатку дружини прийшли 10 сповіщень про шахрайські операції, 4 неуспішні з "недостатньо коштів" і решта 6 - покупки в якомусь закордонному магазині, на загальну суму близько тисячі євро, ще й з кредитного ліміту((( Жодної смс чи запиту на підтвердження відбитком пальця, як це мало б бути :evil: :evil: :evil:

Картку заблокували відразу, як побачили "сюрприз" об 11 годині. На звернення на гарячу лінію Привата оператори тупо включають "сама дурна", зафіксували номери звернень на повернення 6 зарезервованих сум, але відразу сказали, що нічого не робитимуть, типу "якщо сайт надішле запит, уся сума фактично спишеться". Тобто усі суми досі у резерві, не списані. Далі, направили до Кіберполіції. Пішли на сайт Кіберполіції, а там форма звернення така, що ніби-то постраждалий заходив на якийсь сайт і щось там комусь сплачував - необхідно вказати адреси сайтів чи номера рахунків/карток, на які здійснювались платежі. Але по факту нічого такого не було - ніхто нікуди не заходив, нічого не відправляв - тобто ми жодне поле не знаємо як заповнити, клієнт в даному випадку взагалі зранку був офлайн без зв'язку, а картка лежала на полиці з середини грудня. Очевидно, що проблема десь ізсередини - як так без двофакторної аутентифікації проводяться цілі серії нетипових покупок десь за океаном, ще й із збільшенням інтернет-ліміту. ЯК ТАК??? Жесть просто.

Оператори банку відкрито заздалегідь призначають винною клієнтку "Нам дуже шкода, що вам зателефонували шахраї" - і лише після погрози подати в суд за наклеп визнають, що не з тої методички скопіювали :evil: І ми підозрюємо, що і порада робити звернення на сайті Кіберполіції є частиною того ж ланцюжка - звинуватити клієнтку у тому, що вона сама десь засвітила дані картки, на якійсь сайти заходила, комусь щось сплачувала/переказувала гроші. Але по факту карткою користувались офлайн, а онлайн лише комуналку з кешбеком сплачували до середини грудня - припинили користування карткою відразу, як закінчились 3 місяці акційного кешбеку. Прошу поради від спільноти, як правильно і результативно оскаржити шахрайські операції? Як діяти, щоб службу безпеки в самому Приваті розворушити? Бо кажуть, що без звернення до Кіберполіції нічого не робитимуть :evil: Куди ще і як можна звернутися?
pharus
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