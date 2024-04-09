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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:50
Примат запропонував безкоштовну доставку перевипущеної картки Новою поштою (по Україні) або на адресу (за кордоном). Непогана пропозиція. Загубив фізичну картку -> перевипустив віртуальну -> згодом перевипустив на фізичну з отриманням на НП.
Додано: Суб 30 бер, 2024 10:15
Re: ПриватБанк
Також запропонували і показали, як безкоштовно замовити фізичний пластик. І болванки тепер не видають. Оновили анкету в частині місця видачі паспорта, був напис мовою і язіком. За компанію збільшив розмір можливих надходжень.
Додано: Суб 30 бер, 2024 14:12
Re: ПриватБанк
Я зробив оплату комунальної послуги у Приват24 із картки іншого банку. У тоже же день прийшлося скасувати, щоб повторити платіж із іншими даними (скасувати можна протягом від декількох хвилин до кінця поточної доби) -- кошти зайшли на КдВ.
Скоріше за все, тут аналогічно. Кошти можуть бути зараховані або на КдВ, або на картку за замовченням (налаштовується в платіжних налаштуваннях). Щодо швидкості, то в залежності від того, кому був відправлений СЕП (фізособі чи бізнесу), банк відправляє в той же день чи на наступний день (вихідні під питанням), далі залежить від отримувача -- може маринувати 3 дні й при чому робочих.
Скоріше за все, у підтримку варто звернутися.
Додано: Вів 02 кві, 2024 23:08
А хтось отримував кб від Привата, як вони виплачують.
Місяць з кб пройшов, десь 28.03 останній день був, кб нема і нема(
Треба вже в підтримку дзвонити чи чекати?)
Ранком 3.04 прийшов, не актуально)
Додано: Сер 03 кві, 2024 20:44
Re: ПриватБанк
В Алло зараз кешбек 5%, а як він буде нарахований при придбанні товару в кредит з використанням "Оплата частинами"?
Додано: Сер 03 кві, 2024 21:27
Додано: Чет 04 кві, 2024 12:06
Банк ничего не объясняет, а просто отправляет письмо с уведомлением о разрыве отношений. Телефон клиента блокируется и нельзя ни позвонить, ни связаться через чат и в отделении ничего ответить не могут т.к. не имеют информации и доступа к данным.
И не важно сколько лет вы являетесь клиентом банка 10,15 или 20, сколько у вас золотых карт и пр. Т.е. даже не предупреждая.
Додано: Вів 09 кві, 2024 14:34
Вітаю усіх небайдужих, дуже необхідна порада, як повернути немаленьку суму, яку намагаються поцупити шахраї. Сьогодні в мобільному додатку дружини прийшли 10 сповіщень про шахрайські операції, 4 неуспішні з "недостатньо коштів" і решта 6 - покупки в якомусь закордонному магазині, на загальну суму близько тисячі євро, ще й з кредитного ліміту((( Жодної смс чи запиту на підтвердження відбитком пальця, як це мало б бути
Картку заблокували відразу, як побачили "сюрприз" об 11 годині. На звернення на гарячу лінію Привата оператори тупо включають "сама дурна", зафіксували номери звернень на повернення 6 зарезервованих сум, але відразу сказали, що нічого не робитимуть, типу "якщо сайт надішле запит, уся сума фактично спишеться". Тобто усі суми досі у резерві, не списані. Далі, направили до Кіберполіції. Пішли на сайт Кіберполіції, а там форма звернення така, що ніби-то постраждалий заходив на якийсь сайт і щось там комусь сплачував - необхідно вказати адреси сайтів чи номера рахунків/карток, на які здійснювались платежі. Але по факту нічого такого не було - ніхто нікуди не заходив, нічого не відправляв - тобто ми жодне поле не знаємо як заповнити, клієнт в даному випадку взагалі зранку був офлайн без зв'язку, а картка лежала на полиці з середини грудня. Очевидно, що проблема десь ізсередини - як так без двофакторної аутентифікації проводяться цілі серії нетипових покупок десь за океаном, ще й із збільшенням інтернет-ліміту. ЯК ТАК??? Жесть просто.
Оператори банку відкрито заздалегідь призначають винною клієнтку "Нам дуже шкода, що вам зателефонували шахраї" - і лише після погрози подати в суд за наклеп визнають, що не з тої методички скопіювали І ми підозрюємо, що і порада робити звернення на сайті Кіберполіції є частиною того ж ланцюжка - звинуватити клієнтку у тому, що вона сама десь засвітила дані картки, на якійсь сайти заходила, комусь щось сплачувала/переказувала гроші. Але по факту карткою користувались офлайн, а онлайн лише комуналку з кешбеком сплачували до середини грудня - припинили користування карткою відразу, як закінчились 3 місяці акційного кешбеку. Прошу поради від спільноти, як правильно і результативно оскаржити шахрайські операції? Як діяти, щоб службу безпеки в самому Приваті розворушити? Бо кажуть, що без звернення до Кіберполіції нічого не робитимуть Куди ще і як можна звернутися?
Додано: Вів 09 кві, 2024 15:31
Re: ПриватБанк
Звернутися в звичайне від-ня поліції і зареєструвати по заяві ЄРДР на невстановлених осіб які проведи декілька несанксанованих оп-й по картці, надати його номер Привату... +2..3 дні
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