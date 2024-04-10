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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 379380381382

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 66
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
8
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:28

Re: ПриватБанк

Перенос ответственности
В обычных (не защищённых 3-D Secure) транзакциях ответственность за операции по украденным картам несёт «продавец» — торгово-сервисное предприятие, на сайте которого была произведена покупка товара/услуги по украденной карте, при условии, что он не поддерживает эту технологию.

В случае использования 3-D Secure происходит так называемый «перенос ответственности» (liability shift), когда ответственность переносится на банк-эмитент, выпустивший карту, или на самого клиента.
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-D_Secure
банк скажет клиент виноват, а чем ответит клиент?
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:30

Гривня готівка

Боротьба за курс? На касі немає гривні - курс добрий, продати можна але не беруть
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:18

  sens написав:продати можна але не беруть

Це просто геніально
Boundless
 
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  #<1 ... 379380381382
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