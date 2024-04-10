В обычных (не защищённых 3-D Secure) транзакциях ответственность за операции по украденным картам несёт «продавец» — торгово-сервисное предприятие, на сайте которого была произведена покупка товара/услуги по украденной карте, при условии, что он не поддерживает эту технологию.
В случае использования 3-D Secure происходит так называемый «перенос ответственности» (liability shift), когда ответственность переносится на банк-эмитент, выпустивший карту, или на самого клиента.
банк скажет клиент виноват, а чем ответит клиент?