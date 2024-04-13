RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 379380381382

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:28

Re: ПриватБанк

Перенос ответственности
В обычных (не защищённых 3-D Secure) транзакциях ответственность за операции по украденным картам несёт «продавец» — торгово-сервисное предприятие, на сайте которого была произведена покупка товара/услуги по украденной карте, при условии, что он не поддерживает эту технологию.

В случае использования 3-D Secure происходит так называемый «перенос ответственности» (liability shift), когда ответственность переносится на банк-эмитент, выпустивший карту, или на самого клиента.
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-D_Secure
банк скажет клиент виноват, а чем ответит клиент?
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1001
З нами з: 24.10.14
Подякував: 64 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:30

Гривня готівка

Боротьба за курс? На касі немає гривні - курс добрий, продати можна але не беруть
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16432
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:18

  sens написав:продати можна але не беруть

Це просто геніально
Boundless
 
Повідомлень: 2189
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:32

  Howl написав:
  24589 написав:Формучани, комусь повертався СЕП оплачений в Приват24 карткою іншого банку?
Я зробив оплату комунальної послуги у Приват24 із картки іншого банку. У тоже же день прийшлося скасувати, щоб повторити платіж із іншими даними (скасувати можна протягом від декількох хвилин до кінця поточної доби) -- кошти зайшли на КдВ.
Скоріше за все, тут аналогічно. Кошти можуть бути зараховані або на КдВ, або на картку за замовченням (налаштовується в платіжних налаштуваннях). Щодо швидкості, то в залежності від того, кому був відправлений СЕП (фізособі чи бізнесу), банк відправляє в той же день чи на наступний день (вихідні під питанням), далі залежить від отримувача -- може маринувати 3 дні й при чому робочих.

Скоріше за все, у підтримку варто звернутися.

Та підтримка питала, що таке переказ СЕП)) Так і кинув, дойшло все таки
24589
 
Повідомлень: 96
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 05:19

Re: ПриватБанк

Шановні, а як зараз з регламентом по відправленню СЕПа у Приваті? Так і відправляють лише на наступний день? Чи все ж зробили як всі нормальні банки - в той же день?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 862
З нами з: 02.09.19
Подякував: 304 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 07:47

Re: ПриватБанк

1finanсier, якщо відправляти СЕП на рахунок бізнесу, з яким немає договору, то відправляють у той же день (дата валютування збігається з датою ініціювання переказу).
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5914
З нами з: 08.03.18
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 379380381382
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5244)
13.04.2024 09:24
Ринок ОВДП (6021)
13.04.2024 08:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.