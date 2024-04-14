Перенос ответственности В обычных (не защищённых 3-D Secure) транзакциях ответственность за операции по украденным картам несёт «продавец» — торгово-сервисное предприятие, на сайте которого была произведена покупка товара/услуги по украденной карте, при условии, что он не поддерживает эту технологию.
В случае использования 3-D Secure происходит так называемый «перенос ответственности» (liability shift), когда ответственность переносится на банк-эмитент, выпустивший карту, или на самого клиента. https://ru.wikipedia.org/wiki/3-D_Secure банк скажет клиент виноват, а чем ответит клиент?
24589 написав:Формучани, комусь повертався СЕП оплачений в Приват24 карткою іншого банку?
Я зробив оплату комунальної послуги у Приват24 із картки іншого банку. У тоже же день прийшлося скасувати, щоб повторити платіж із іншими даними (скасувати можна протягом від декількох хвилин до кінця поточної доби) -- кошти зайшли на КдВ. Скоріше за все, тут аналогічно. Кошти можуть бути зараховані або на КдВ, або на картку за замовченням (налаштовується в платіжних налаштуваннях). Щодо швидкості, то в залежності від того, кому був відправлений СЕП (фізособі чи бізнесу), банк відправляє в той же день чи на наступний день (вихідні під питанням), далі залежить від отримувача -- може маринувати 3 дні й при чому робочих.
Скоріше за все, у підтримку варто звернутися.
Та підтримка питала, що таке переказ СЕП)) Так і кинув, дойшло все таки