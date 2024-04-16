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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 379380381382

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:28

Re: ПриватБанк

Перенос ответственности
В обычных (не защищённых 3-D Secure) транзакциях ответственность за операции по украденным картам несёт «продавец» — торгово-сервисное предприятие, на сайте которого была произведена покупка товара/услуги по украденной карте, при условии, что он не поддерживает эту технологию.

В случае использования 3-D Secure происходит так называемый «перенос ответственности» (liability shift), когда ответственность переносится на банк-эмитент, выпустивший карту, или на самого клиента.
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-D_Secure
банк скажет клиент виноват, а чем ответит клиент?
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:30

Гривня готівка

Боротьба за курс? На касі немає гривні - курс добрий, продати можна але не беруть
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:18

  sens написав:продати можна але не беруть

Це просто геніально
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:32

  Howl написав:
  24589 написав:Формучани, комусь повертався СЕП оплачений в Приват24 карткою іншого банку?
Я зробив оплату комунальної послуги у Приват24 із картки іншого банку. У тоже же день прийшлося скасувати, щоб повторити платіж із іншими даними (скасувати можна протягом від декількох хвилин до кінця поточної доби) -- кошти зайшли на КдВ.
Скоріше за все, тут аналогічно. Кошти можуть бути зараховані або на КдВ, або на картку за замовченням (налаштовується в платіжних налаштуваннях). Щодо швидкості, то в залежності від того, кому був відправлений СЕП (фізособі чи бізнесу), банк відправляє в той же день чи на наступний день (вихідні під питанням), далі залежить від отримувача -- може маринувати 3 дні й при чому робочих.

Скоріше за все, у підтримку варто звернутися.

Та підтримка питала, що таке переказ СЕП)) Так і кинув, дойшло все таки
24589
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 05:19

Re: ПриватБанк

Шановні, а як зараз з регламентом по відправленню СЕПа у Приваті? Так і відправляють лише на наступний день? Чи все ж зробили як всі нормальні банки - в той же день?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 07:47

Re: ПриватБанк

1finanсier, якщо відправляти СЕП на рахунок бізнесу, з яким немає договору, то відправляють у той же день (дата валютування збігається з датою ініціювання переказу).
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:29

  Howl написав:1finanсier, якщо відправляти СЕП на рахунок бізнесу, з яким немає договору, то відправляють у той же день (дата валютування збігається з датою ініціювання переказу).

Дякую, і "+" в карму.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 18:28

  Пума написав:Приват массово блокує рахунки. По фінмоніторінгу та просто так.

https://minfin.com.ua/ua/company/privat ... ew/356957/

Яку порекомендуєте альтернативу?

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Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:50

Re: ПриватБанк

Хтось отримував на приват перекази з-за кордону через систему ZEN?
бо у моїх закордонних клієнтів не виходило пройти верифікацію навіть там

а вони ж оголосили про партнерство з Приватом і безкоштовні перекази без комісій минулого року
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 13:30

  quadro_tony_da написав:Хтось отримував на приват перекази з-за кордону через систему ZEN?



так, все миттєво заходить . тільки не через систему ZEN, а с Zen на приват через PrivatMoney. Так і взагалі усі перекази с Зен на номер української картки йдуть через PrivatMoney.
bems654556
 
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