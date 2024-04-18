Доброго дня.
Можливо, стануть у нагоді такі редакційні публікації з порадами:
https://finance.ua/ua/cards/karti-dengi-obman
https://finance.ua/ua/cards/kak-zastrah ... koj-kartoj
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 кві, 2024 10:50
pharus
Доброго дня.
Можливо, стануть у нагоді такі редакційні публікації з порадами:
https://finance.ua/ua/cards/karti-dengi-obman
https://finance.ua/ua/cards/kak-zastrah ... koj-kartoj
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