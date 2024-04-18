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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 380381382383

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:50

pharus
Доброго дня.
Можливо, стануть у нагоді такі редакційні публікації з порадами:

https://finance.ua/ua/cards/karti-dengi-obman

https://finance.ua/ua/cards/kak-zastrah ... koj-kartoj

https://minfin.com.ua/ua/credits/articl ... chititsya/
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  #<1 ... 380381382383
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