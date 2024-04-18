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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 380381382383

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
15%
10
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
9
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:50

pharus
Доброго дня.
Можливо, стануть у нагоді такі редакційні публікації з порадами:

https://finance.ua/ua/cards/karti-dengi-obman

https://finance.ua/ua/cards/kak-zastrah ... koj-kartoj

https://minfin.com.ua/ua/credits/articl ... chititsya/
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:45

3%-кешбек на все від «ПриватБанку»

Реєструйтеся в акції, скористайтеся послугою «Оплата частинами» від «ПриватБанку», а Банк додатково активує 3%-кешбек на всі покупки, які здійснені за рахунок кредитного ліміту з «Універсальної (+Gold)», на 3 місяці.

https://newpromos.privatbank.ua/tovary_ ... u_vyhodoyu


UPD: Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплата комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі які мають МСС P2P та інші платежі, що не відповідають пп. 3.1.2.1 Правил.

А самого пункту 3.1.2.1 ... нема. Мабуть, допишуть, коли настане час платити кешбек :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:58

Re: ПриватБанк

  Ferlakur написав:скористайтеся послугою «Оплата частинами» від «ПриватБанку»


Щоб б таке придбати від 300 грн., щоб знадобилось в господарстві? :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:18

  Ferlakur написав:3%-кешбек на все від «ПриватБанку»

Реєструйтеся в акції, скористайтеся послугою «Оплата частинами» від «ПриватБанку», а Банк додатково активує 3%-кешбек на всі покупки, які здійснені за рахунок кредитного ліміту з «Універсальної (+Gold)», на 3 місяці.

https://newpromos.privatbank.ua/tovary_ ... u_vyhodoyu


UPD: Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплата комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі які мають МСС P2P та інші платежі, що не відповідають пп. 3.1.2.1 Правил.

А самого пункту 3.1.2.1 ... нема. Мабуть, допишуть, коли настане час платити кешбек :mrgreen:


Ахренеть акция - я так не понял - она на оплату частями или просто на траты кредитными?

По условиям акции нет кешбека при "Оплате частями"... Это жпгзххцлто какой-то
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:08

Re: ПриватБанк

по 10к в місяць тратити щоб отримати по 300грн в місяць кешбеку

норм
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:43

Re: ПриватБанк

тепер треба вияснити яка мінімальна ціна товару що можна купити в оплату частинами?
щось дешевше 8 тисяч не знаходжу на розетці
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:45

Re: ПриватБанк

  quadro_tony_da написав:тепер треба вияснити яка мінімальна ціна товару що можна купити в оплату частинами?


Від 300 грн.!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:54

  Ferlakur написав:3%-кешбек на все від «ПриватБанку»

Реєструйтеся в акції, скористайтеся послугою «Оплата частинами» від «ПриватБанку», а Банк додатково активує 3%-кешбек на всі покупки, які здійснені за рахунок кредитного ліміту з «Універсальної (+Gold)», на 3 місяці.

https://newpromos.privatbank.ua/tovary_ ... u_vyhodoyu


UPD: Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплата комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі які мають МСС P2P та інші платежі, що не відповідають пп. 3.1.2.1 Правил.

А самого пункту 3.1.2.1 ... нема. Мабуть, допишуть, коли настане час платити кешбек :mrgreen:


Потім напишуть що акція тільки на запрошення і КБ тільки через кляузу в НБУ якщо пощастить. Це почесні гавнюки.
Проходили.
feecold
 
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