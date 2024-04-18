Доброго дня.
Можливо, стануть у нагоді такі редакційні публікації з порадами:
https://finance.ua/ua/cards/karti-dengi-obman
https://finance.ua/ua/cards/kak-zastrah ... koj-kartoj
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 кві, 2024 10:50
pharus
Доброго дня.
Можливо, стануть у нагоді такі редакційні публікації з порадами:
https://finance.ua/ua/cards/karti-dengi-obman
https://finance.ua/ua/cards/kak-zastrah ... koj-kartoj
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:45
3%-кешбек на все від «ПриватБанку»
Реєструйтеся в акції, скористайтеся послугою «Оплата частинами» від «ПриватБанку», а Банк додатково активує 3%-кешбек на всі покупки, які здійснені за рахунок кредитного ліміту з «Універсальної (+Gold)», на 3 місяці.
UPD: Кешбек не нараховується на перші та наступні платежі за послугою «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка», оплата комунальних платежів, платежів через сервіси гаманців (портмоне тощо), платежі які мають МСС P2P та інші платежі, що не відповідають пп. 3.1.2.1 Правил.
А самого пункту 3.1.2.1 ... нема. Мабуть, допишуть, коли настане час платити кешбек
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:58
Re: ПриватБанк
Додано: Чет 18 кві, 2024 13:18
Ахренеть акция - я так не понял - она на оплату частями или просто на траты кредитными?
По условиям акции нет кешбека при "Оплате частями"... Это жпгзххцлто какой-то
Додано: Чет 18 кві, 2024 14:08
Re: ПриватБанк
по 10к в місяць тратити щоб отримати по 300грн в місяць кешбеку
норм
Додано: Чет 18 кві, 2024 14:43
Re: ПриватБанк
тепер треба вияснити яка мінімальна ціна товару що можна купити в оплату частинами?
щось дешевше 8 тисяч не знаходжу на розетці
Додано: Чет 18 кві, 2024 14:45
Re: ПриватБанк
Додано: Чет 18 кві, 2024 14:54
Потім напишуть що акція тільки на запрошення і КБ тільки через кляузу в НБУ якщо пощастить. Це почесні гавнюки.
Проходили.
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